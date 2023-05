Ezek a jövőben a bolygó élelmiszerellátását is veszélyeztethetik, ha nem lépünk fel ellenük kellő hatékonysággal, az pedig "globális egészségügyi katasztrófához" vezethet a kutatók szerint – írja a The Guardian.

Már most gombás megbetegedés miatt pusztul el a legtöbb termény világszerte: ezek a károkozók nagyon ellenállóak, nagy távolságokat tesznek meg a széllel, és képesek nagy ültetvények kipusztítására is. Rendkívül alkalmazkodóképesek, sokuk pedig rezisztenssé vált a gombaölő szerekkel szemben.

A kutatók szerint a gombabetegségek hatása várhatóan egyre rosszabb lesz, mivel a felmelegedés miatt a gombás fertőzések folyamatosan a Föld pólusai felé mozognak. Az 1990-es évek óta a gombakórokozók évente mintegy hét kilométert tesznek meg a magasabb szélességi körök felé. Angliából és Írországból jelentettek már például búzaszárrozsda-fertőzést, ami általában a trópusokon fordul elő. A melegebb hőmérséklet új variánsokat hoz létre, az erősebb szelek pedig messzebb szállítják a gombaspórákat.

A Nature-ben megjelent kutatási összefoglaló figyelmeztetése szerint a termelők már most is termésük 10-23 százalékát veszítik el gombabetegségek miatt. Az öt legfontosabb termény – rizs, búza, kukorica, szójabab és burgonya – esetében a fertőzések által okozott éves veszteségek mértéke akkora, amennyi termény több százmillió embert táplálhatna. A gombák az első hat helyen szerepelnek a legnagyobb hatást gyakorló kártevők és kórokozók nemrégiben összeállított listáján.

A Last of Us gyilkos gombáinak világa bár továbbra is science fiction, Sarah Gurr, az Exeteri Egyetem szakembere, a gombákkal kapcsolatos tanulmány egyik szerzője szerint globális egészségügyi katasztrófához vezethet ezeknek a gombáknak a terjedése is.

"Nem a zombiktól, hanem az éhezéstől kell tartanunk" –

mondta ki. A tudósok szerint fennáll annak a veszélye is, hogy a globális felmelegedés növeli a gombák hőtűrő képességét, és ezzel megnő annak a lehetősége, hogy a melegvérű állatok és az emberek megfertőzéséhez gazdatestet váltanak.

Eva Stukenbrock professzor, a németországi Kieli Egyetem tudósaként a kutatás másik társszerzője kifejtette: az emberiség soha nem látott mértéket elérő nagysága révén olyan kihívásokkal nézünk szembe élelmiszertermelés terén, mint soha korábban. "Már most is hatalmas termésveszteségeket tapasztalunk gombafertőzések miatt. Ez az aggasztó tendencia a felmelegedő világgal csak súlyosbodhat" – tette hozzá.

A gombák elképesztően rezisztensek:

a talajban akár 40 éven át életképesek lehetnek spóráik, melyek a szél szárnyán akár kontinensről kontinensre is képesek vándorolni.

Gombaölő szereket nagy választékban lehet kapni, de ezekkel szemben nagyon gyorsan ki tudják alakítani az egyes fajok a rezisztenciát. Megoldás lehet az ellenállóbb növényfajták nemesítése mellett az új növényvédőszerek fejlesztése, de ezek a területek nagyon alulfinanszírozottak világszerte, pedig Gurr szerint ha így haladunk, előbb halunk éhen az élelmiszerhiány miatt, mint hogy betegséget kapjunk el.