Aggasztó, gyógyszerrezisztens gomba terjed az egészségügyi intézményekben Amerikában

Az amerikai Betegségellenőrzési és -megelőzési központok (CDC) kutatói szerint a Candida auris nevű élesztőgomba esetükben akár súlyos betegséget is okozhat a legyengült immunrendszerű embereknél - írja a Sky News.

A gombát először 2016-ban mutatták ki az Egyesült Államokban, azóta aggasztó mértékben nő azok száma, akik hordozzák, és azoké is, akiknél megbetegedést okoz.

A Candida aurist 2009-óta ismeri a világ, Ázsiában azonosították először, de a kutatók úgy vélik, ekkor már egy évtizede megjelent. Meghan Lyman, a CDC gombabetegségekkel foglalkozó részlegének főorvosa szerint a növekedés, különösen az utóbbi években, valóban aggasztó számunkra.

"Nemcsak a folyamatos fertőzéssel érintett területeken, hanem új területeken is növekedést tapasztaltunk" - mondta.

Az is aggasztja, hogy egyre több az olyan gombaminta, amely ellenáll az ellenük alkalmazott szokásos kezeléseknek.

Aggodalmát osztja Waleed Javaid, a New York-i Mount Sinai kórház járványügyi szakértője is, hozzátéve: attól azonban nem kell senkinek sem tartania, hogy a The Last of Us című sorozathoz hasonló események következhetnek be a gomba terjedése miatt.

"Ez olyan fertőzés, amely rendkívül beteg embereknél fordul elő, akik általában sok más problémával is küzdenek" - fogalmazott.

A bőrön és az egész testben megtalálható gomba nem jelent veszélyt az egészséges emberekre, akik viszont megbetegszenek tőle, azok

nagyságrendileg egyharmada nem éli ezt túl.

A gombát az USA államainak több mint felében kimutatták, a fertőzések száma pedig 2020 és 2021 között 95 százalékkal nőtt az országban.

Mississippiben igazán súlyos gondokat okoz a gomba: november óta 12 a feltételezhető halálos áldozatok száma itt.

Nyitókép: Darwin Brandis/Getty Images