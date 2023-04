Mentőöv: még összejöhet a már elutasított otthonteremtési támogatás

Lazított a kormány az otthonteremtési támogatás feltételein. A Magyar Közlönyben kedd este megjelent rendelet azokat segíti, akiknek a lakásfelújítás után járó támogatási kérelmét egyszer már elutasították:

Ha a kérelmet azért dobták vissza, mert az igénylés beadásakor még nem éltek a felújított ingatlanban legalább egy éve, 2022. december 31-re viszont már megvolt a 365 nap, akkor mégis lehet utalni a pénzt. Ugyanígy fellélegezhetnek azok, akiknek azért utasították el a kérelmét, mert köztartozásuk volt, ennek a feltétele az, hogy igazolni kell, hogy közben rendezte az igénylő a tartozását – írja a Hvg.hu.

A rendelet azt is lehetővé teszi, hogy az elbírálás 30 napos határidejét 45 nappal meghosszabbítsák. Amire szüksége is lehet, mert a hírek szerint annyian adták be a kérelmet decemberben, hogy óriási csúszásban van az elbírálás – jegyzik meg.

A fentieken túl a babaváró hitel szabályain is változtattak egy kicsit: aki jogosulttá válik a gyerekvállalási támogatásra vagy a törlesztés szüneteltetésére, annak 60 nap helyett már 180 napja van jelezni a gyerek születése, az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása vagy a magzati halál után.

