Elemző: kaphat egy lökést a dezinfláció

A Portfolio munkatársa szerint összességében kettős a most megjelent márciusi adat: egyfelől tovább csökkent az infláció, ami jó hír, hiszen megerősíti azon vélekedéseket, miszerint januárban tetőzhetett az áremelkedés 25,7 százalékon, másrészt viszont a csökkenés mértéke elmaradt a várttól. Utóbbi oka leginkább az élelmiszerek árában keresendő; noha a kiskereskedelmi üzletek folyamatosan akcióztak egyes termékek esetében, de a másfél százalékos havi áremelkedés így is alig maradt el a februáritól – tette hozzá Beke Károly.

Az elemző úgy véli, hogy kizárólag a mostani adatból korai olyan következeteseket levonni, hogy sokkal lassabban tér majd vissza az infláció arra a csökkenő pályára, amit a Magyar Nemzeti Bank és a kormány is remél. Inkább csak az látszik, hogy talán lassabban indul be a dezinfláció, mint azt sokan várták. Hogy mindez a következő hónapokban miként alakul, és hogy az év végére mennyire csökken le az infláció, azt egyelőre nehéz megmondani – jegyezte meg. Bármikor kaphat ugyanis egy erősebb lökést a dezinflációs folyamat és visszatérhet a korábban remélt pályára.

A „lökést” illetően az elemző emlékeztetett: a kormány várakozásai szerint az év közepén bevezetendő online árfigyelő rendszer sokat fog segíteni az infláció leszorításában. (Egy átfogó rendszert terveznek bevezetni, ami folyamatosan vizsgálná bizonyos termékek kiskereskedelmi árát, segítendő a vásárlókat a legolcsóbb termékek beszerzésében.)

Beke Károly szerint az is automatikusan leszoríthatja majd az éves áremelkedési ütemet, hogy az idei év második felében a tavalyi év második felének magasabb inflációs adatai számítanak majd bázisnak.

Az élelmiszerárak mellett – a korábbi hónapokhoz hasonlóan – a háztartási energia ára az, ami kiemelkedően emelkedett, illetve az egyéb cikkek és üzemanyagok esetében látszik egy 20 százalék feletti drágulás éves alapon. A rossz hír – ami a legnagyobb meglepetést okozhatta a márciusi inflációs adatban –, hogy a ruházkodás éves árindexe 10, a szolgáltatásoké 13 százalék fölé kapaszkodott.

Hozzátette, megállapodott Varga Judit miniszterrel új fogyasztóvédelmi lépésekről, létrejön egy fogyasztóvédelmi adatbázis, amely segíti, hogy a lakosság a legjobb áron tudja megvásárolni a termékeket. Azt is hozzátette, hogy hamarosan keresni fogják a kapcsolatot a kiskereskedelmi láncok képviselőivel is annak érdekében, hogy a szankciós inflációt letörjék, az inflációt egyszámjegyűvé tegyék. A márciusi inflációs adatok összhangban vannak a kormány várakozásaival, januárban tetőzött az infláció, ezt követően pedig elindult a mérséklődés – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Világgazdaságnak . A miniszter felidézte, hogy januárban 25,7, februárban 25,4, márciusban pedig 25,2 százalék volt az infláció, „a javulás tehát mérsékelt, de folyamatos és trendszerű”.Felhívta a figyelmet arra, hogy az áruházláncok ma már egymásra licitálva jelentik be az árcsökkentéseket, ami egyre inkább megjelenik az adatokban is. Szerinte részben ennek, részben pedig a kínálati oldal korrekciójának köszönhetően mérséklődött márciusban tovább az élelmiszerárak növekedése.Decemberben az élelmiszerárak éves alapon még 44,8 százalékkal emelkedtek, ez januárban 44, februárban 43,3, márciusra pedig 42,6 százalékra változott – emlékeztetett. Lassult a háztartási energia inflációja is, a decemberi 55,5 százalékot követően januárban 52,4, februárban 49, márciusban pedig 43,1 százalékra, ugyanakkor ez csak a lakosság kisebb részét érinti, hiszen a háztartások kétharmada rezsivédelem alatt áll, mivel az átlag alatt fogyaszt gázból és áramból, így számukra az árak egyáltalán nem változtak – mondta.Megjegyezte, hogy hasonló folyamatok zajlanak év eleje óta az üzemanyagoknál: januárban még év/év alapon 26,3 százalékos volt a drágulás, márciusra az ütem 23,3 százalékra mérséklődött.Nagy Márton arra is kitért, hogy a kormány a Gazdasági Versenyhivatallal közösen létrehoz egy online árfigyelő rendszert, az előkészítést végző munkacsoport már meg is kezdte munkáját.Hozzátette, megállapodott Varga Judit miniszterrel új fogyasztóvédelmi lépésekről, létrejön egy fogyasztóvédelmi adatbázis, amely segíti, hogy a lakosság a legjobb áron tudja megvásárolni a termékeket. Azt is hozzátette, hogy hamarosan keresni fogják a kapcsolatot a kiskereskedelmi láncok képviselőivel is annak érdekében, hogy a szankciós inflációt letörjék, az inflációt egyszámjegyűvé tegyék.

