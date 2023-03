Tavaly év elején egységesen 8 százalékos béremelésben részesültek a német tulajdonú kiskereskedelmi hálózat magyarországi dolgozói, majd erre jött egy évközi emelés, ami pozíciótól függően 8 és 19 százalék közötti volt. Ezután idén januárban az értékesítési, logisztikai és irodai munkakörökben egységesen 10 százalékos emelésben részesültek dolgozók. Vagyis egyéves távlatban az Aldi-dolgozók nagy többsége nagyobb emelést kapott, mint a tavalyi 14,5 százalékos infláció – írja a G7.

Ehhez képes kifejezetten érdekes, hogy regionális értékesítési vezetőket most is lényegében ugyanazzal a juttatási csomaggal igyekszik magához csábítani a cég, mint közel másfél évvel ezelőtt. 2021 októberében, az Aldi toborzási eseményén elhangzott információk alapján, hogy a láncnál középvezetői posztnak számító pozícióra bruttó 1,2 milliós fizetéssel és egy 3-as BMW-ben megtestesülő vállalati autóval csábították a jelentkezőket. (A juttatási csomagnak még más elemei is lehettek, például a céges telefon.)

A vállalat múlt hét csütörtökön tartotta legújabb – sorrendben negyedik – hasonló rendezvényét, és ami a juttatásokat illeti ugyanazt ajánlják. A kedvezmények nélküli nettó 798 ezer forint, épp akkora, mint a másfél évvel ezelőtti. Ám míg akkor ez az országos nettó medián bér 3,5-szerese volt, ma már csak a 2,7-szerese – jegyzi meg a gazdasági portál.

