A gyümölcskedvelők kezdhetnek rimánkodni az enyhébb éjszakákért

Legutóbb március 15-én tört be hideg Magyarországra, ami főleg a Dunántúlon – ahol már beindult a virágzás – okozott elfagyást a korai kajszibarackosokban, nagyobb területeket azonban eddig nem érintett a fagy – mondta az InfoRádiónak a FruitVeB elnöke

Az őszibarack és minden egyéb gyümölcsfajta jócskán a virágzás előtt volt, ezért csak a dunántúli korai kajszinál várható terméskiesés, országos szinten viszont nem látni különösebb gondot – tette hozzá Apáti Ferenc.

A hét elején ismét markáns hidegfront érkezett, ami viszont csak akkor lehet veszélyes a gyümölcsökre, ha mínusz 5 fok körül alakul az éjszakai hőmérséklet. A szakember emlékeztetett, mostanra a kajszi mellett az őszibarack is virágzásnak indult, illetve előbbi talán már el is virágzott, így ezeknél a mínusz 2-3 foknál hidegebb hőmérséklet „nagyon rosszul” jönne. A többi gyümölcsfaj továbbra is virágzás előtt áll, ezért vélhetően még el tudnák viselni.

A FruitVeB elnöke azt is elmondta, hogy az elmúlt évtized egyik jellemző időjárási jelensége a tavasszal két-háromhetente jelentkező jelentősebb lehűlést hozó hidegfront, ezek a hideg periódusok pedig fagyveszéllyel is járnak, sokszor komoly kárt téve a gyümölcsösök virágzásában.

