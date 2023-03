Még könnyebb lesz a csekkbefizetés - ezt ígéri a Posta

A Magyar Posta ezekben a napokban tájékoztatja az ügyfeleit, hogy az iCsekk alkalmazásában két újdonság jelent meg.

Az első, hogy "egyszerre (egyetlen fizetési folyamattal) befizethető több csekk is". Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alkalmazásban először be kell olvasni a csekkeket, (aki használta már az alkalmazást, annak ez jól értelmezhető folyamat), és utána azok egy érintéssel is befizethetők.

A másik újdonság inkább marketing tevékenység. A lényeg, hogy az, akinek van hűségkártyája, ezentúl "naprakészen" tudja követni az egyenlegét, valamint azonnal értesítik az állandó és időszakos kedvezményekről is.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila