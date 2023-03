Pörög az online piactér a használt termékeknél – kiderült, mire és miért vadászunk

A webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó cseh hátterű cég arra volt kíváncsi, hogy a Csehországban szembetűnő trend, miszerint a lakosság jelentős része vásárol online használt termékeket, vajon igaz-e a magyarokra is. Kutatási adataikat az újrahasznosítási világnap (március 18.) alkalmából publikálták, amely a környezet védelme érdekében az újrahasználat és az újrahasznosítás fontosságára hívja fel a figyelmet.

„A friss kutatás adatai alapján abszolút kijelenthető, hogy a magyarok is nyitottak a használt termékek online vásárlására, hiszen 64 százalékuk már eddig is vett ilyen termékeket a világhálón, és további 8 százalék mondta, hogy biztosan fog a jövőben” – osztotta meg az eredmények kapcsán Rédey Iván, a vállalat magyarországi vezetője.

A kutatás alapján a magyarok nagyjából háromnegyede (77 százaléka) szokott használt termékeket vásárolni, és minél fiatalabb valaki annál nyitottabb erre. Így a 16–19 évesek 84, a huszonévesek 83, a harmincasok 79, a negyvenesek 76, az ötvenes korosztálynak pedig a 65 százaléka nyitott arra, hogy használt termékeket vegyen. Ők jellemzően online is vásároltak már ilyeneket, sőt közülük minden ötödik rendelt már külföldről is használt ruhát, elektronikai eszközt, akár bútort is. A kutatásból kiderül, hogy van egy markáns réteg – az online használt terméket vásárlók 35 százaléka –, akik szerint az újrahasznosításhoz az is hozzátartozik, hogy nem vesz újat, ha ugyanazt tudja a használt is.

Összességében divatcikkeket (47 százalék), számítástechnikai eszközöket (43 százalék), könyveket (39 százalék) és szórakoztató elektronikai eszközöket (34 százalék) vásárolnak leginkább használtan a válaszadók. Jelentősek az eltérések a nemek között. A világhálón használt termékeket vásárló nők jelentős része, 67 százaléka vett már így divatcikket, 43 százaléka pedig könyvet. A férfiak körében pedig az elektronikai eszközök tarolnak: 53 százalékuk vett már például telefont, laptopot, tabletet, okosórát, fényképezőgépet vagy kamerát online, 43 százalékuk pedig TV-t, játékkonzolt, hangfalat vagy lejátszót, stb..

Egyértelműen a spórolás a fő oka annak, hogy online használt terméket veszünk, a válaszadók 93 százaléka jelölte meg ezt motivációs tényezőként.

A magyarok harmadának (32 százalék) a környezetvédelem is legalább ennyire fontos, ötödét (22 százalék) pedig a trendiség is ösztönzi erre, azaz, hogy egyedi termékhez jusson. Eltérőek a nemek motivációi. A spórolás mindkét nemnek ugyanolyan fontos, de a környezetvédelem sokkal inkább foglalkoztatja a nőket (36 százalék), mint a férfiakat (28 százalék), és a trendi vonal szintén többet számít a nőknek. A nők 27, a férfiak 17 százaléka vesz azért online használt terméket, hogy trendi termékhez jusson.

Generációkat tekintve is mutatkoznak eltérések. Az ötvenes korosztálynak számít leginkább a környezetvédelem (36 százalék) és a trendiség (33 százalék), amikor a világhálón használt termékeket vesznek. A környezetvédelem (35 százalék), mint fő ok hangsúlyos még a huszonévesek körében is és az átlagnál egy picit jobban érdekli őket a trendiség is (24 százalék). Ha az okokat nézzük, akkor egyébként az egyediség a 16–19 évesek körében számít a leginkább az ötvenes korosztály után (29 százalék). Ez a korosztály kiemelkedik még a vintage ruhák, kiegészítők iránti rajongásával is. Több mint negyedük (28 százalék) annyira odavan ezekért a termékekért, hogy rendszeresen vesz ilyeneket online.

(A felmérés 1123 fő megkérdezésével készült 2023 márciusában, amely reprezentatív a magyarországi 16–59 éves okostelefonnal rendelkezőkre kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint. A kutatást a Shoptet megbízásából az Opinio Institue Kft. készítette.)

Nyitókép: filadendron/Getty Images