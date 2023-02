Négynapos munkahét – itt vannak a bíztató eredmények

18 vállalatnál annyira meggyőzőnek ítélték az eredményeket, hogy eldöntötték: mostantól kizárólag így szervezik a munkát. Az eredményeket hamarosan a brit parlament elé tárják.

Az országban egyre nagyobb a nyomás annak érdekében, hogy minden dolgozót 32 órás munkahét illessen meg – írja a The Guardian.

"A dolgozók jóléte drámai mértékben javult a legkülönbözőbb ágazatokban, miközben az üzleti termelékenység szinte minden esetben megmaradt vagy javult. Nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel, amelyek remélhetőleg azt mutatják, hogy

eljött az ideje a négynapos munkahét szélesebb körű bevezetésének"

– fogalmazott Joe Ryle, a kampány vezetője.

A tavaly júniusban indult brit projektet az Új-Zélandon alapított 4 Day Week Global nonprofit szervezet támogatta, amelyet az Autonomy nevű agytröszt és egy akadémikusokból álló csapat felügyel. A részt vevő vállalatoknak workshopokat és mentorálást kínáltak, hogy segítsék őket a munkamódszerek újragondolásában. Az alkalmazottaknak lehetőséget biztosítottak arra, hogy a jelenlegi fizetésüket megtartva dolgozzanak öt helyett heti négy napot.

A sheffieldi Rivelin Robotics is részt vett a programban, és azon cégek közé tartozik, amelyek ki is tartanak a négy nap munka, három nap pihenés modellje mellett. A cég olyan 3D-nyomtatókat gyárt, amelyek a repülésben és az orvostudományban gyártott eszközök elkészítésére képesek. Tavaly nyár óta a péntek minden dolgozójuk számra szabadnap, hétfőtől csütörtökig pedig reggel nyolctól délután fél hatig dolgoznak.

A cég vezetése szerint tartogatott kihívásokat is ez a modell, mivel egy mindössze nyolc alkalmazottal bíró startupról van szó, és

van, hogy a munka egyszerűen nem várhat.

David Alatorre technikai igazgató szerint előfordult, hogy pénteken kellett megkeresniük emiatt az alkalmazottakat, akik rugalmasan álltak ehhez. Elismerte azt is, hogy voltak, akik öt rövidebb munkanappal elégedettebbek lettek volna: át kell gondolniuk, hogy milyen modellt alkalmazzanak a cég várható növekedésével párhuzamosan.

A programban mintegy 2900 alkalmazott vett részt az Egyesült Királyságban. Az alkalmazottak végzett 39 százaléka mondta, hogy kevésbé stresszes az élete, mióta heti négy napot dolgozik. 40 százalékuk jobban alszik, 54 százalékuk pedig könnyebben egyezteti össze a munkahelyi és otthoni feladatokat.

A kísérlet során a betegszabadságként kivett napok száma kétharmadával csökkent,

valamint 57 százalékkal kevesebb alkalmazott hagyta el a részt vevő cégeket, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A legtöbb cég elégedett volt azzal, amit a kísérleti programban megtapasztalt.

Más brit cégek választási lehetőséget ajánlottak dolgozóiknak, akik így vagy hétfőn, vagy pénteken maradhattak otthon. A londoni Royal Society of Biology napi hétről nyolc órára növelte emellett a munkaidőt, és itt is előfordult, hogy megbeszélések miatt pihenőnapon is keresték a dolgozókat, akik véleménye a programmal kapcsolatosan egyöntetűen pozitív volt.

A kenti Charity Bank esetében

a dolgozók kétharmada örült a változásnak

és könnyedén alakította át munkahetét. Ed Siegel, a bank vezetője ugyanakkor bevallotta, hogy a vezető beosztású dolgozóknak, mint neki is, nehezebbé tette az életét bizonyos helyzetekben ez a munkaszervezési módszer.

A négynapos munkahét modelljét az azért kampányolók szeretnék most még több cégben kipróbálni, végső céljuk pedig az, hogy a teljes ország átálljon erre a modellre.

"A gazdaságnak már nincs szüksége arra, hogy heti öt napot dolgozzunk. Az ötnapos munkahétre száz éve tértünk át, a gazdaság azóta átalakult" – mondja Ryle, a kampány vezetője.

