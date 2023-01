Lepsényi István: már idén megépülhetnek itthon az első hidrogén-töltőállomások

2022 egy felgyorsuló, előkészítő év volt, de 2023-ban már működő rendszerek lesznek, és megkezdődik a hidrogén felhasználása ipari méretekben – mondta Lepsényi István, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke.

A szervezet vezetője emlékeztetett, a hidrogéntechnológia egy komplex tudomány, például a mobilitás esetében egy időben kell rendelkezésre állnia a zöld hidrogénnek, a töltőállomásoknak és a járműveknek, nem beszélve a kiképzett szakemberekről, mindez pedig egy szoros, összehangolt munkát igényel.

Az elnök elmondása szerint egy-két hidrogénmeghajtású személygépkocsi már Magyarországon is akad, a haszongépjárművek területén az európai gyártás is elindulhat, jelen pillanatban főként Dél-Koreából és Japánból lehet azokat beszerezni. Emellett a vasúti közlekedésben Németországban már működnek a hidrogénes szerelvények. Megjegyezte, remélhetőleg Magyarországon is hamarosan elindulnak a megrendelések. "A járművek megjelenésének az elején vagyunk" – fogalmazott Lepsényi István.

Meglátása alapján a magyar célkitűzések nagyon ambiciózusak: 2030-ra mintegy húsz töltőállomást kellene létesíteni, ezek előkészítése a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztő Ügynökség révén már halad. Ideiglenes töltőállomások már vannak, de idén akár az első néhány végleges telepítése is megkezdődhet – tette hozzá a szakember.

A szövetség elnöke úgy véli, az energiaválság lökést ad a megújuló energiák, köztük a hidrogéntechnológia alkalmazásának. Ahogy növekszik az előállításuk, úgy növekedhet Magyarország energiafüggetlensége is.

Nyitókép: Animaflora/Getty Images