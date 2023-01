Érdekes következménye van Pakson az alacsonyabb áramfogyasztásnak

Több alkalommal is visszafogták a paksi atomerőmű blokkjainak áramtermelését a karácsonyi ünnepi időszakban, szilveszterkor és az új év első napjaiban is. A „leterhelésekről” az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) is hírt adott, jelezve, hogy a rendszerirányító Mavir kérésére a tavaly december 23. és idén január 10. közötti, alkalmanként 50–300 megawatt közötti teljesítménycsökkentésnek „a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen” – írja a hvg.hu.

Az ok: nem kellett annyi energia, mint általában ebben az időszakban. Ez összefügg a szokásosnál enyhébb időjárással, vagyis kevesebbet kellett fűtésre használni (még a nem elektromos fűtőberendezéseknek is szüksége van áramra, például a szivattyúkhoz).

Voltak emellett olyan napok is, amikor a napelemes vagy a szélturbinás áramtermelés futott fel annyira, hogy kiváltsa a más módon megtermelt energiát. A termelés visszafogása ilyenkor nem kivételes, az már ritkább, hogy ennyire kevésre van szükség: volt olyan éjszaka, amikor 4000 megawatt alá ment az áramigény, aminek a felét Paks fedi le.

A termelésfelesleget eközben nem vették fel a szomszéd országok sem, vagyis nem lehetett exportálni, mint általában jellemző. A Mavir honlapján elérhető adatokból viszont kiderül, hogy az importáram mennyisége nem csökkent az átlagoshoz képest a kérdéses időszakokban, ami vélhetően előre lekötött, kötelezően átveendő teljesítmény lehetett.

A reaktorblokkok esetében a teljesítmény megváltoztatásának – az ezzel járó anyagszerkezeti hatások miatt – vannak bizonyos korlátai. A hazai szabályok elő is írják, hogy két karbantartás közötti időszakban hány teljesítménycsökkentési ciklust lehet végrehajtani. Nem véletlen, hogy az OAH külön figyelmet szentel ezeknek az eseményeknek, beszámolói pedig arra utalnak, hogy a teljesítmény visszafogása az engedélyezett kereteken belül zajlott.

