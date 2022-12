Távozik egy fontos Mol-vezető

A szakember 2016 óta a kutatás-termelés üzletág vezetője, ezt megelőzően menedzsmentpozíciókat töltött be a Mol csoporton belül, upstream és pénzügyi területen, illetve az INA-ban - olvasható a vg.hu-n.

Mindez azért is érdekes, mert ahogy arról az Infostart is beszámolt, pár héttel ezelőtt Vecsés határában új kőolajmezőt tártak fel és üzemeltek be.

A gazdasági lap a cikkében fontosnak tartja közölni, hogy a Mol részvényei 0,3 százalékkal drágultak szerda reggel, az év elejétől pedig 4 százalékkal emelkedtek annak ellenére, hogy a napokban rendkívüli adót vetett ki a cégre a kormány.

