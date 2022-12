Grád Ottó: még hónapokig tart az üzemanyag-ellátás teljes helyreállása

Folyamatosan javulni fog a helyzet, de az üzemanyag-ársapka 2021. november 15-i bevezetése előtti szolgáltatási színvonal elérése – amikor 24 órában lehetett a piacon elérhető termékeket korlátozás nélkül vásárolni a töltőállomásokon – még nagyon hosszú időt vesz igénybe – magyarázta Grád Ottó.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára jelezte, a kedd este bejelentett kormánydöntés után várhatóan a fogyasztásban is elindul majd a konszolidáció, megkezdődik a visszatérés a normál fogyasztási szintre, mert az elmúlt napokban olyan extrém terhelés volt, a kutakon, amelynek képtelenség volt megfelelni. A szakember szerint az elmúlt hétvégén csak a Mol adatai alapján benzinből kétszeres, gázolajból másfélszeres mennyiséget adtak el a töltőállomásokon egy normál hétvége forgalmához képest.

"Ennek az extra igénynek képtelenség volt megfelelni, és

még a piac teljes összedőlése előtt a kormány úgy döntött a szakma nyomására, hogy kivezeti a hatósági ár alkalmazását"

– mondta Grád Ottó.

A főtitkár úgy véli, a döntés nyomán az importőrök is visszatérhetnek a piacra, hiszen már csak piaci áron lehet üzemanyaghoz jutni, így megkezdhetik a szállításokat a tradicionális forrásokból, a környező finomítókból újra a magyar piacra irányítani. Ez a visszaállás is időt igényel azonban, egyelőre csak korlátozott mennyiségek érkezhetnek, mert a logisztikai kapacitásokat szintén újra fel kell majd építeni.

"Egy hosszú távú folyamatról van szó, az én véleményem szerint

akár hónapokat is igénybe vehet, hogy újra a két évvel ezelőtti viszonyokat tudjuk biztosítani a töltőállomásokon,

de folyamatosan javulni fog a helyzet, az biztos" – jelentette ki a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Mint fogalmazott, az importőröknek létkérdés, hogy újrainduljon az üzemanyagok behozatala, most mérik fel a lehetőségeket, és ehhez a rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiség mellett megfelelő közúti, vasúti, illetve folyami szállítókapacitások kellenek, ezeket kell most 13 hónap után újraépíteni. Grád Ottó arra is figyelmeztetett, hogy a vízi szállítás esetében még nagyon fontos, hogy a Duna vízállásának függvényében indíthatók uszályok Magyarország irányában.

Nyitókép: Monty Rakusen/Getty Images