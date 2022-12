Közölte a Mol, hogy mi az üzemanyaghiány elsődleges oka

A kormány közölte, ahhoz, hogy a benzinárstop január elseje után is fennmaradjon, két feltételnek kell teljesülnie: egyrészt Oroszországból továbbra is zavartalanul kell jöjjön hozzánk a kőolaj, másrészt a Mol százhalombattai finomítója is teljes kapacitáson működjön.

A százhalombattai üzemben a nyár közepe óta karbantartás zajlik, és Mol a novekedes.hu érdeklődésére közölte: a Dunai Finomítóban továbbra is szakszerű körülmények között zajlanak a karbantartási munkák és az újraindításhoz szükséges munkálatok. Jelenleg csökkentett, 50-55 százalékos kapacitással üzemel, a sikeres újraindítás után pedig ütemezetten tud visszaállni a teljes gyártási kapacitásra.

"Folyamatosan optimalizáljuk a készleteinket, és átmeneti korlátozásokat vezetünk be, hogy az ország minden pontjára tudjunk a működéshez elegendő üzemanyagot szállítani.

Ezen a héten részleges termékhiány a hálózatunk 25 százalékában jelentkezett,

de töltőállomásaink üzemelnek, a tankerautóink pedig folyamatosan úton vannak” – jelezte a társaság.

A Mol azt is jelezte, hogy a háborús helyzet és az uniós szankciók növelik az ellátásbiztonsági kockázatot az egész régióban. A jelenlegi üzemanyaghiány első számú oka, hogy nincs elég importtermék a magyar piacon. A magyarországi üzemanyagpiac mintegy 30 százaléka importforrásból érkezett az elmúlt években, jelenleg azonban ez az ellátás szinte teljesen eltűnt, és a Mol novemberben már a nagykereskedelmi piac 85 százalékát látta el.

