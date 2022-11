Van, ahol már a trappista sajtra is mennyiségi korlátot vezettek be

Heiszler Gabriella Spar-vezérigazgató pár hete bemutatta, hogyan okoz drágulást az ársapka. Mint azt az Infostart is megírta, azért van az egekben a trappista sajt ára, mert a 2,8 százalékos tejen van árstop, a 1,5 százalékoson pedig nincs. "A forgalom a 2,8 százalékos tej felé terelődik, tehát több tejzsírt vonnak ki a gyártók a piacról, a folyótejbe adják el a tejzsírt a trappista helyett, ami a kínálaton át drágítja a sajtokat. A hatósági árazásnak középtávon ilyen hatása van" – szólt az okfejtés. Az árakon ők is emeltek, de egy szint fölött már nem lehet, mert van egy vásárlói "árelfogadósági hajlandóság".

Most a 24.hu észrevett a Széll Kálmán téri Sparban egy vásárlói tájékoztatót, miszerint ebben a boltban már nemcsak az árstopos termékekre vezettek be mennyiségi korlátozást a vásárlásnál, hanem a trappista sajtra is.

A hirdetmény alapján múlt szombattól

kristálycukorból legfeljebb 2 kg-ot,

BL-55 búza finomlisztből 5 kg-ot,

2,8%-os UHT tejből 6 litert,

napraforgó étolajból (kiszerelésenként is szűkítve) összesen legfeljebb 5 litert,

csirkemellből 3 kg-ot vagy 4 tálcányit,

csirke far-hátból 3 kg-ot,

sertéscombból 13 kg-ot, valamint

a Spar Magyarország Kft. által mérlegcímkével ellátott trappista sajtból maximum 3 kg-ot

lehet egy alkalommal megvásárolni.

A lap megkereste a Spart az ügyben. A válaszuk szerint,

azért vezettek be mennyiségi korlátozást egy nem árstopos termékre, a trappista sajtra, mert nincs elegendő elérhető mennyiség a piacon.

A Spar Magyarország Kft. által mérlegcímkével ellátott trappista sajt azokra a kiszerelésekre vonatkozik, melyeket ők maguk szeletelnek és mérnek le. Kiderült az is, hogy minden Sparban egyforma a mennyiségi korlátozás, tehát nem csak a Széll Kálmán tériben találkozhatnak a hirdetményben rögzített renddel a vásárlók.

A kormány nemrég kiterjesztette az árstopot a burgonyára és a tojásra is.

