Így korlátozzák az áruházláncok az árstopos termékeket

Úgy tűnik, az élelmiszerláncok azért vezették be a mennyiségi korlátozásokat, hogy ki tudják szolgálni a vevőket. A 24.hu hat olyan élelmiszerláncról készített összegzést, ahol kizárólag árstopos termékekre vezettek be korlátozást.

Eszerint az árstopos élelmiszerek megvásárolható mennyiségét így korlátozzák:

Az Aldinál az árstoppal nem érintetett termékből háztartási mennyiség vásárolható, ám ezt a mértéket pontosan nem részletezték.

A Tescónál minden árstopos termékre van mennyiségi korlátozás, más termékekre viszont nincs.

A Penny 228 hazai üzletében egységes a mennyiségi korlátozás. Döntésükben fontos szempont volt, hogy megakadályozzák a nagykereskedelmi továbbértékesítési célú felvásárlásokat. Bár külön nem emelték ki, de a burgonyára nem írtak mennyiségi korlátozást.

A Lidl a mennyiségi korlátozásokat egységesen, minden üzletben, kizárólag árstopos termékekre vezette be. Itt néhány hústermékre szintén nincs korlátozás

Az Auchan kiemelte: a két legújabb árstopos termékre, azaz a burgonyára és a tojásra nincs mennyiségi korlátozás náluk.

A CBA-ban nincs egységes mennyiségi korlátozás jelenleg, mert erről az üzleteket működtető franchise partnereik döntenek, figyelembe véve a helyi adottságokat, igényeket, lehetőségeket. Jelezték, hogy többen vélhetően továbbértékesítési szándékkal kezdtek el nagy mennyiségeket felvásárolni az árstopos termékekből, ezért kellett a korlátozást bevezetni partnereiknek.

Az sem egységes, hogy egyes láncoknál mennyit vásárolhatunk a termékekből. Az étolajból általában 2-3 literes, de valahol öt literes kiszerelés is beleférhet. Tejből többnyire hat liternél van a limit, a húsoknál is nagyjából hat kg-nál szabtak korlátot. Lisztből a legtöbb helyen öt kilót vehetünk, máshol csak két kilót. Ugyanez a helyzet a cukornál is azoknál az üzletekben, ahol még van a polcokon.

A tojásoknál dobozra vagy darabra adták meg a limitet. A burgonyából van, ahol akár tíz kilót is megvehetünk bevásárláskor, sőt, ezt a terméket nem is korlátozzák mindenhol.

