Égető kérdéseket igyekszik tisztázni az MVM

Több videó is megjelent az MVM For You YouTube-csatornáján az elmúlt pár napban, amikben az ügyfelek legfontosabb kérdéseire igyekeznek válaszokkal szolgálni – írja a Porfolio.

Például arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy mikor érkeznek a számlák azoknak, akik augusztus óta nem kaptak? Ebben a videóban elhangzik, hogy az energiaszámlákat érintő változások miatt folyamatosan, több lépcsőben fejleszti a szolgáltató a számlázási rendszereit. Megjegyzik, augusztus óta már több mint 11 millió számlát küldött ki az MVM az ügyfelek részére.

Azok a lakossági ügyfelek, akik az elmúlt időszakban még nem kaptak számlát, hamarosan egyszerre több számlát kapnak, amelyek fizetési határideje meg fog egyezni – hangzik el a tájékoztatóban.

Érdemes tehát az ügyfélszolgálat felkeresése előtt ezeket a videókat is megtekinteni a válaszkeresés során, valamint tájékozódni az MVM rezsicsökkentési aloldalán – jegyzi meg a gazdasági portál.

A napokban megjelent videók az alábbi kérdésekre adnak választ:

Diktálás vagy átalánydíj?

Érdemes-e váltani a felhasználási profilok (vegyes, fűtés) között?

Mi az a súlyozási kulcs?

Mit jelent a fogyasztási jelleggörbe a gázszámlázásban?

Mit kell tudni a nagycsaládosok számlázásáról?

Mikor kapják meg a többletkedvezményt a többgenerációs családi házban élők?

Hogyan tudják igénybe venni a társasházak a kedvezményes mennyiséget?

Mikor kapják számláikat a társasházak?

Kapnak-e fizetési kedvezményt az ügyfelek?

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László