Zuhan a gázár, de nekünk még nem - itt a válasz!

Miközben a világpiacon harmadára csökkent a gáz ára a 320 dolláros csúcsról egyelőre nem tudni, hogy ez mikor érvényesül a fogyasztóknál. Az rtl.hu Holoda Attila korábbi energiaügyi helyettes államtitkárt idézi, aki szerint az árcsökkenés nagyjából 15-20 százalékos lehet, de ez nem mostanában következik be.

„Ahogy az ár emelkedése is másfél-két hónap után érte el a fogyasztókat, úgy a csökkenése is nagyjából ennyi idő alatt fogja” – értékelte a helyzetet. Emlékeztetett arra, hogy

most a drágán vett orosz gázt fogyasztjuk.

Ahogy arról az Infostarton is írtunk: Európa gáztározói átlagosan 90 százalékban telítettek, míg tavaly ebben az időszakban kevesebb mint 80 százalékon álltak. A melegebb őszi időjárás miatt kisebb a kereslet most a földgázra, emellett pedig a tárolók töltöttségi szintje is magas, ezért van csökkenő pályán a földgáz ára – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A kérdés, hogy mit hoz a jövő

Most az okozza a csökkenést, hogy túl sok gáz van a piacon, de ez el fog múlni - magyarázta Holoda Attila. Szerinte „jövőre azért megint lesz majd egy időszak, amikor véget ér a tél, csökkenni fog az igény” és ismét visszaesnek az árak.

Az emberek mindenesetre már a rezsiemelés bejelentése után azonnal spórolni kezdtek. Augusztusban a hazai földgázfelhasználás 22 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest, ami így az elmúlt nyolc év legalacsonyabb értéke. Közben azonban az import nőt, így sikerült feltölteni a tározókat.

A képet tovább árnyalja, hogy a g7.hu táblázatokkal igazolja, miszerint újra jön Magyarországra gáz Ausztria felől. Sőt, a mostani alacsony árat érdemes lehet kihasználni, hiszen itthon még mindig van tárolói kapacitás. Az adatokból pedig az látszik, hogy október végén sokkal olcsóbban lehet a spotpiacon, nyugatról gázt beszerezni, mint Oroszországból.

