Óriási fordulat a napelemes piacon

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt csütörtökön jelentette be, hogy ideiglenesen nem csatlakozhatnak rá újabb napelemes háztartási kiserőművek a hazai villamos hálózatra, amíg uniós forrásokból nem sikerül a rendszert megfelelően fejleszteni. Az érdeklődés jelentősen megnőtt a megújuló energiaforrások telepítésére a gáz és az áram árának idei jelentős emelkedése után, de most alábbhagy majd a lendület, különösen az után, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium hétfőn közölte: nem írják ki a lakossági napelemes pályázatok újabb, novemberre előrehozott fordulóját.

Az ágazatot hidegzuhanyként érte a döntés, de a lakosság is azonnal reagált. A hvg.hu által megkérdezett napelemes cégek arról számoltak be, hogy az ügyfeleik sorra mondják vissza a pályázatokat: 30-40 százaléknál tart azoknak az aránya, akik inkább elállnak a tervezett beruházástól, de arra számítanak, hogy ez végül 60–70 százalék is lehet.

Akiknek volt saját tőkéjük, elárasztották megrendelésekkel a piacot, lekötötték a kapacitásokat, van cég, amely belátható időn belül még előzetes ajánlatot sem volt képes adni az újabb érdeklődőknek. Azok, akik egy évvel ezelőtt megcsináltatták készpénzből a napelemes rendszerüket, a drágulás, a pályázatok átfutása végére valószínűleg ott fognak állni anyagilag, mint azok, akik pályázati támogatással oldották meg ugyanezt.

A kormány múlt heti döntése jócskán kitolta a megtérülés idejét azzal, hogy az újabb telepítésű napelemek által megtermelt energiát nem engedi az országos hálózatba, és annak tárolását a beruházókra bízta. Aki nem csak akkor akar mosni, világítani vagy hőszivattyút üzemeltetni, amíg süt a nap, annak szüksége lehet tárolókapacitásra, aminek kiépítése számottevő pluszköltséget jelent: 45 százalékkal lehet magasabb az adott napelemes rendszer áránál a hozzáillő akkumulátoros tároló.

Szakértő: az új szabályokkal nem térül meg egy napelemes rendszer Ha Gulyás Gergely szavaiból indulunk ki, akkor a magánemberek számára nem éri majd meg napelemes rendszert telepíteni...

Az utóbbi időkben tapasztalt energiaár-emelkedés nyomán a napelemes rendszerek megtérülés ideje előbb 10–12 évesről bezuhant 4–5 évesre, és ezt fogja most a korábbi megtérülési időre visszatolni a kormánydöntés.

Iparági pletykák szerint volt olyan szolgáltató, amelynél a tízezret is meghaladta az aznap éjfélig beadott igénybejelentések száma Gulyás Gergely bejelentését követően.

