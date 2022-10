Ismét kopogtat a vasárnapi boltzár – nem sok minden maradhat nyitva

Fő szabály szerint a nemzeti ünnepnapon az üzletek zárva tartanak hazánkban. Éppen ezért nem lesz ez másképp október 23-án sem. Ez azt jelenti, hogy a bevásárlóközpontok boltja, barkácsüzletek, vagy éppen a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok, úgy mint a Tesco, Auchan, Lidl, Spar, Aldi, Penny mind vagy szinte a legtöbb boltja nem fog kinyitni ezen a napon – emlékeztet a Pénzcentrum.

Érdemes megjegyezni, hogy a CBA, illetve a Príma hálózat, valamint a Coop és a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni az adott bolt nyitvatartásáról – teszik hozzá. Azt is ki kell emelni, hogy például az OMV Spar express üzletek is egyfajta kivételt képeznek, azok ugyanis ünnepnapok alatt is nyitva lehetnek.

De a jogszabály szerint nyitva tartó kivételek lesznek még:

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

A nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységek egyéni rendben tarthatnak nyitva az ünnepnapon. Így számos szaküzlet, kereskedés egyéni döntése lehet, kinyit-e, ám érdemes megjegyezni, hogy ezek közül, főleg a kisebbek amúgy sem szoktak nyitva lenni vasárnaponként, úgyhogy ezek zárvatartása nem fog nagy port kavarni a lakosság körébe.

Az viszont biztos, hogy

a legnagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert is árusító multik (kevés kivételtől eltekintve) szinte összes boltja zárva lesz október 23-án.

Ez pedig azt is jelenti, hogy idén gyakorlatilag harmadik alkalommal tér vissza a 2015-től egyetlen évig érvénybe lévő vasárnapi boltzár Magyarországon. Az első ilyen idén május elsején, a második pedig húsvétvasárnap, április 17-én volt.

A mostani, október 23-i azonban nem az utolsó lesz a sorban idén. Ugyanis a karácsony egyik napja, nevezetesen december 25-e szintén vasárnapra fog esni – írja a gazdasági lap mások mellett arra is kitérve, hogy mekkora esélye van a valódi, hazánkban egy évet élt, központilag szabályozott vasárnapi boltzárnak újbóli visszatérésre. Ünnepi nyitvatartás a Penny-nél A Penny Magyarországon működő 227 üzlete október 23-án vasárnap és november 1-jén hétfőn (mindenszentek) egységesen zárva tart – olvasható az áruházlánc Infostarthoz is eljuttatott közleményében.

