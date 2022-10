Varga Mihály megszólalt az euróbevezetéssel kapcsolatban

Április vége óta érdemben nem növekszik a költségvetés hiánya, és a későbbiekben is jöhetnek javító intézkedések – jelentette ki a pénzügyminiszter. Emlékeztetett arra, hogy korábban a tárcáknál zárolásokat hajtottak végre, miközben felfüggesztettek bizonyos fejlesztéseket, és extraprofitadókat vetett ki a kormány, miközben a jövedéki adó is emelkedett. A háttérbeszélgetésen elhangzottakról a vg.hu számolt be.

Takarékos állami gazdálkodást írtak elő. A miniszter közölte, hogy

a folyó kiadások, mint például a nyugdíjak, az állami bérek, a szociális juttatások kifizetése, zavartalan, de más összegek kifizetéséhez a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges.

A tárcavezető úgy fogalmazott: a szerződéseket be kell tartani, ez nem kérdés. A beszállítókkal a tárcák tárgyalnak, ha kell.

El lehet gondolkodni a belépésen az ERM 2-es árfolyamrendszerbe, de ez a kérdés nincs a kormány napirendjén – jelentette ki kérdésre reagálva Varga Mihály a 24.hu tudósítása szerint. Az elhangzottaknak mégis nagy súlyt ad, hogy az ERM 2-t az euróbevezetés előszobájának tekintik az eurózónában, és az Orbán-kormány eddig nem mutatott semmilyen hajlandóságot az euróhoz szükséges technikai lépések megtételére – jegyzik meg.

„Nincs B terv: meg akarunk állapodni az unióval, és meg is fogunk” – vélekedett a miniszter, a vg.hu cikke szerint hozzátette: amit hazánk vállalt, azt teljesíteni is fogja. A fontos dátum ez ügyben november 19. Ennek kapcsán a miniszter megjegyezte: egy friss döntés szerint 701 millió eurót kap Magyarország, ez a harmadik legjobb mutatónak számít lakosság- és GDP-arányosan. Az összeg a fosszilis energia kiváltására használható fel.

A pénzügyminiszter szerint a lakosság takarékoskodásba kezdett, ez látszik abból, hogy veszik az államkötvény, illetve abból, hogy a kiskereskedelmi forgalmi adatokban visszaesés mutatkozik.

Az idei inflációt 14 százalékosra várja.

Mint mondta,

idén 4 százalékkal nőhet a magyar gazdaság,

jövőre azonban ennél jóval kisebb lehet a bővülés. „Azokkal a szakértőkkel értek egyet, akik nagyjából 1 százalékos növekedésre számítanak.

2024-ben lehet a bővülés újra 3-4 százalék körüli”

– fogalmazott a miniszter.

Kedd délután Varga Mihály a Nemzetközi Valutaalap magyar gazdaság idei növekedésével kapcsolatos várakozását posztolta ki Facebook-oldalán. Ez jóval kedvezőbb a pénzügyminiszter által prognoztizáltnál:

