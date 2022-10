Horror drágulás pár hónap alatt: ezek most a legolcsóbb új kocsik

Bár a mozgástér jó ideje szűkül, most egyértelműen kijelenthető: soha nem voltak még ilyen nehéz helyzetben azok, akik új autót szeretnének venni – írja a Pénzcentrum. Nem elég ugyanis, hogy az új autók rohamosan drágulnak (és velük együtt a használtak is), de ráadásul ha valaki nem készleten lévő modellt vásárolna, annak fel kell iratkozni a több hónapos (vagy akár egy éven felüli) várólistákra.

A lap szerint a hazai drágulást remekül szemlélteti, hogy mialatt 2021 februárjában még 5+1 modell volt kapható újonnan 3,7 millió forint alatt, addig idén januárra ez a szám kettőre redukálódott, legfrissebb gyűjtésükben pedig már egyet sem találni.

A legolcsóbb hazai új autó továbbra is a Mitsubishi Space Star, ami év elején még 3 millió 560 ezer forint volt, most az importőr weboldala szerint a legalapabb modellért is 4 millió 330 ezer forintot kérnek el. Azaz

770 ezer forinttal kerül többe januárhoz mérten.

A második legolcsóbb még mindig a Hyundai i10-es, de már a legfapadosabb verzióért is 4 millió 549 ezer forintot kell fizetni, ami 950 ezer forintos drágulás az év eleje óta. A harmadik hely most is a KIA Picantóé, ami legalapabb verzióban 4 millió 649 ezer forintba kerül. Év elején még pont befért 4 millió alá a legfapadosabb verzió, tehát 650 ezerrel emelkedett a legolcsóbb változat ára.

És akkor a keserű pirula…

A toplista további részében csak 5 milliónál drágább autót találni. Negyedik helyen a Fiat Panda, ami legkevesebb 5 millió 20 ezer forintért vihető a kereskedésből. Megjegyzik, ez a modell a korábbi toplistákra fel sem fért. Az ötödik az egykoron árbajnok Dacia Sandero, ez már 5 089 000 forintba kerül újonnan. Legolcsóbb ára több mint 1 millió forinttal emelkedett – írja a Pénzcentrum.

