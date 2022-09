Valami váratlan történt a forinttal, óriásit ugrott a mélypontok után

Amint arról az Infostart is beszámolt, délelőtt igencsak gyengélkedett a forint. Tizenegy körül már 420 forintnál járt a forint az euróval és 435-ön is túl a dollárral szemben. Később

a forint euróval szembeni árfolyama egészen 422 forintig menetelt, a dollárral szemben pedig 437-et is megközelítve szállt el, majd

fél 12 körül éles váltás történt, és percek alatt komoly, 4 egység körüli forintugrás alakult ki

- írta meg a Portfolio.

Ez nemcsak a forintnál történt, hanem a lengyel zlotynál is, és éppen ekkor szivárogtatta ki a Reuters, hogy a kínai nagy állami bankok külföldön is a jüan megtámogatását célzó intervencióra készülnek, amelynek hatására a jüan nagyot ugrott az elmúlt napok hanyatlása után. Elképzelhető tehát, hogy a kínai hír hatására a különféle kereskedési algoritmusok gyors pozíciózárásokat indítottak el a forint euróval, illetve dollárral szembeni relációjában is és ez okozta a hirtelen mozgást.

