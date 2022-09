Most érdemes óvatosan vezetni, elszállnak az autófényezés, -kalapálás árai

A márkakereskedések általában nagy energiafogyasztók, ezért már jó ideje több évre szóló szerződéseket kötnek a szolgáltatókkal - mondta Gablini Gábor. Hozzátette azonban, hogy akiknek mostanában járt le a szerződésük, azok már megdöbbentő drágulással szembesülhettek. Míg három héttel ezelőtt a gázra az általános ajánlat a korábbi ár hétszerese volt, addig a napokban már 15,5-szörös áron kínálták az energiahordozót a kereskedéseknek.

De még ennél is riasztóbb, hogy a szolgáltatók az következő évre euróalapon akarnak csak szerződni. Sőt, már arról is hallani, hogy

nemcsak az euróalapú elszámolást tervezik bevezetni, hanem az energiaárakat, a mindenkori tőzsdei árfolyamhoz szeretnék igazítani.

KAPCSOLÓDÓ Rengeteg autókereskedés eltűnik A vásárlói szokások is megváltoztak, de a gyártásra is mélyen hatott a Covid, majd a háború....

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke azt is elmondta, hogy már évekkel ezelőtt megkezdték a hatékonyabb energiafelhasználásra való áttérést, amely egyébként maguk az autógyárak is ösztönzik a kereskedőiket. Ez most egy pillanat alatt nem lehetőség, hanem kötelezettség lett.

Gablini Gábor arról is beszélt, hogy az autókereskedések mindenek előtt a gázfogyasztásukat igyekeznek csökkenteni és ehhez alternatív megoldásokat keresnek. Több féle lehetőség kínálkozik erre, az inverteres klímáktól a geotermikus fűtésen át az elektromos kazánokig. Ugyanakkor arra is kell ügyelniük, hogy ne veszítsék el az ügyfeleik bizalmát. Szerinte ebbe még beleférhet, hogy mostantól a szalonokban nem egy pólóban, hanem mondjuk kiskabátban lehet megtekinteni az autókat.

A szakmai szervezet elnöke azonban kizárta, hogy a megemelkedett rezsiköltségeket áthárítsák az ügyfeleikre.

Bár egy kivétel azért akad, mégpedig az autófényezés. Gablini Gábor elmondta, hogy ez egy rendkívül energia igényes művelet ezért jelentősebb áremelkedéssel számolhatunk. Hozzátette azonban, hogy a drágulás koránt sem lesz olyan meghökkentő, mint például egy élelmiszer áruházban vagy nagyon sok más területen.

"Mi az általános drágulásnál jóval kisebb emelésben gondolkodunk október 1-jétől" - hangoztatta az InfoRádiónak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke.

Az olaj- és gázpiaci kilátásokról beszélt Pletser Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: Pixabay