Variációk katára

|2022. szeptembertől nem maradhatnak a kata körben a betéti társaságok, illetve azok az egyéni vállalkozók, akik cégeknek számláznak - kezdte Honyek Péter. Majd azzal folytatta, hogy ennek értelmében a korábbi kata adóalanyoknak egy nagyon jelentős része kikerül ebből a körből.

Így a taxisokon kívül tényleg csak azok maradnak benn, akik jellemzően a lakosság részére nyújtanak szolgáltatásokat, mint amilyenek mondjuk a műkörmösök, vagy a fodrászok.

Az adószakértő arról is beszélt, hogy nagyon vegyes azoknak a köre, akik kiesnek ebből a kedvező adózási csoportból. Vannak közöttük alacsony jövedelmű, közepes bevételű és viszonylag jól kereső vállalkozók is. Eddig ugyanis nemcsak azoknak érte meg a katát választani, akiknek legfeljebb tizenkétmillió forint volt az éves jövedelme, hanem azoknak is, akik egy évben 15-16 milliót kerestek.

Honyek Péter szerint ennek a háromfelé jövedelmi csoportnak eltérő választási lehetőségei vannak.

Az alacsony jövedelműeknek valószínűleg nem éri meg egy új vállalkozás fenntartása, hiszen ők eddig 50 ezret, néhány esetben csak 25 ezret fizettek havonta. Mostantól viszont, a minimum járulék fizetési kötelezettségük havi 86 ezer forint lenne.

Így az alacsony jövedelműek számára az lehet a megoldás, hogy munkaviszonyban folytatják az eddigi tevékenységüket

- hangoztatta Honyek Péter.

Azoknak pedig, akik eddig több bevételre tettek szert, az egyéni vállalkozókra vonatkozó, átalányadózás lehet a legmegfelelőbb megoldás - tette hozzá.

Az adószakértő úgy gondolja, hogy a munkaviszony létesítése sok vállalkozó esetében lehet jó megoldás, hiszen

a megbízók többsége szeretné megtartani ezt a munkakapcsolatot.

Mint mondta, a szabályozásnak az is volt a célja, hogy azokat a kényszervállalkozókat, akik csak egy cégnek nyújtanak szolgáltatásokat, munkaviszonyban foglalkoztassák tovább.

"Ez még akkor is megfelelő lehet ha távmunkában dolgoznak vagy valamilyen speciális munkakörben, mint mondjuk az ételfutárok" - vélekedett az InfoRádióban Honyek Péter, a PwC Magyarország adótanácsadási részlegének igazgatója.

Nyitókép: Pixabay