Csúnyán elszaporodtak az online piacteres csalások

Egy közelmúltban készült felmérés résztvevőinek hatoda (17 százaléka) volt már csalás áldozata az Facebook Marketplace-en, a techóriás pedig nehezen tudja kiszűrni a csalókat. Olykor túlbuzgón blokkolja a szabályosan hirdető felhasználókat, miközben akaratlanul is lehetővé teszi, hogy csalók kikerülhessék az automatikus ellenőrzést és a platform adminisztrátorait. Mivel a hamis hirdetések a lakáseladásokat és az autóvásárlásokat is érintik, a tét elég nagy. Ezért nagyon fontos, hogy a felhasználók megismerjék az online csalók tipikus trükkjeit, és megtudják, hogy mit tehetnek biztonságuk érdekében – olvasható az ESET magyarországi partnere, a Sicontact sajtóközleményében.

„A megélhetési költségek növekedésével egyre több felhasználó fordul az olyan online platformokhoz, mint a Facebook Marketplace, hogy eladóként gyorsan pénzhez juthasson, vagy vevőként alacsonyabb áron vásárolhasson termékeket. Ezzel párhuzamosan viszont sajnos a csalók is egyre nagyobb számban jelennek meg az online piactereken, ezért a biztonságtudatosság és az óvatosság továbbra is kiemelten fontos” – javasolja Csizmazia-Darab István, a Sicontact IT biztonsági szakértője. Akárcsak az adathalászatnál, az intő jelek korai felismerése – gyanúsan alacsony ár, magyartalan nyelvhasználat, sürgetés – itt is megóvhat minket az áldozattá válástól.

Az alábbiakban az ESET kiberbiztonsági szakértői nyolc, a Facebook Marketplace-en leggyakrabban előforduló csalást mutatnak, és tanácsokat adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet kivédeni ezeket:

Hibás termékek. Az eladók hirdethetnek olyan terméket, amely a közzétett fotó alapján jó állapotúnak tűnik ugyan, de amint megkapjuk, kiderül, hogy törött vagy nem működik. Ez különösen az elektronikai cikkek esetében lehet igaz, amelyek összes funkcióját ebben a formában nem tudjuk kipróbálni vásárlás előtt. Mindez ugyanolyan valószínűséggel történhet egy gátlástalan eladó vagy egy hivatásos csaló részéről is.

Hogyan lehet kiszúrni a Facebook Marketplace átveréseket?

Ahogyan minden online csalás esetében, az internethasználók számára az a legfontosabb, hogy legyenek szkeptikusak és folyamatosan maradjanak éberek. Az ESET szakértőinek tíz tippje segít abban, hogy biztonságosan használhassuk a Facebook Marketplace felületét:

Vásárlás előtt ellenőrizzük az árucikkeket, és csak helyi eladóknál vásároljunk.

Mindig nyilvános helyen történjen az átadás-átvétel, lehetőleg jól megvilágított helyen, a nappali órákban. A benzinkutak, bevásárlóközpontok további előnye, hogy ott biztonsági kamerák is működnek.

Ellenőrizzük az eladók/vásárlók profiljait, a felhasználói értékeléseket, és gyanakodjunk, ha a profilokat csak nemrég hozták létre, vagy túl rövid idő alatt gyanúsan sok pozitív értékelést látunk.

Keressünk rá a termékek eredeti árára, és ha ennél jelentősen alacsonyabb áron kínálják a Marketplace-en, legyünk gyanakvóak, mert az árucikk hamisítvány, lopott vagy hibás lehet.

Óvakodjunk a nyereményjátékoktól, és ezen a címen soha ne adjuk ki személyes adatainkat.

Válasszunk biztonságos fizetési módokat (PayPal, Facebook, Checkout), mivel ezek lehetőséget biztosítanak a visszatérítésre. Az ajándékkártyákat, átutalásokat, és az olyan fizetési szolgáltatásokat, mint a Venmo vagy a Zelle, előszeretettel használják a csalók.

Csak a Facebookon egyeztessünk – a csalók szeretik átterelni a beszélgetést egy másik platformra, ahol könnyebben átverhetik az embereket, és esetleg megakadályozhatják, hogy vitassák a tranzakciókat. Ha maradunk a Facebookon, akkor minden kommunikáció itt naplózódik, ami később jól jöhet bizonyítékként.

Soha ne adjunk fel csomagokat előre, az ellenérték kifizetése előtt. Kivétel itt a Foxpost és egyéb hasonló pénzkezelő csomagautomatás megoldások, amelyek garantálják, hogy a vevő csak a fizetés után veheti át a csomagot.

Figyeljünk a termék listaárának változásaira, valóban akciós-e az akciósnak mondott ár.

Soha ne küldjünk kétlépcsős azonosítási kódokat állítólagos leendő vásárlóknak, idegeneknek, ismeretleneknek. Ezek a kódok a mi saját biztonságunkat szolgálják, csak ránk tartoznak, ezért tilos azokat bediktálni, továbbküldeni, másokkal megosztani.

Ha mégis bekövetkezik a legrosszabb, és csalást gyanítunk, jelentsük az eladót – itt kiderül, hogyan.

