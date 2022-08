Szakértő: bődületesen magas a Vodafone vételára, de…

Nagy Viktor az akvizíciót illetően emlékeztetett: a magyar állam nem titkolt ambíciója, hogy a legtöbb szektorban a hazai szereplők is jelen legyenek, akár 50 százalékot meghaladó súllyal, amire a bankok, a biztosítók, de akár a média esetében is már láthatók voltak törekvések. A mostani tranzakció által pedig a stratégiailag is fontos távközlésben is sor kerülhet egy ilyenre – tette hozzá a Portfolio munkatársa, arra is felhívva a figyelmet, hogy a témát az elmúlt években folyamatosan lebegtetve volt, mely során a Magyar Telekom, a Vodafone és a Yettel (korábban Telenor) neve is felmerült azon cégek között, amiket a magyar állam, esetleg egy hazai szereplő megvásárolhat.

A gazdasági portál tőzsdei rovatvezetője hozzátette: a távközlés területén kiírt közbeszerzéseket eddig rendre nemzetközi cégcsoportok vitték, viszont egy „saját cég” vélhetően profitálhatna ezeken. Amennyiben tehát a Vodafone részben állami kézbe kerülne,

nem okozna nagy meglepetést, ha jobban muzsikálnának a közbeszerzéseken

– jegyezte meg Nagy Viktor, aki szerint az sem mellékes, hogy az akvizíció révén a kormány az egész iparágra ható folyamatok elindítására is képes lehet majd a jövőben.

Mindeközben a 4iG kimondott célja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is meghatározó távközlési és IT-szolgáltató legyen, és ennek megfelelően hajtott végre akvizíciókat az elmúlt években több országban is. Bár a legjelentősebb tranzakciók Magyarországhoz kötődnek, nevezetesen a Digi és az Invitech felvásárlása, megszerezték a Telenor Montenegrót, az Albania Telekomot, illetve a ONE-t. Nagy Viktor meglátása szerint a cég régiós terjeszkedésbe – amiből egyedüli az izraeli Spacecom üzlete van függőben – jól beleilleszkedik a Vodafone Magyarország felvásárlása is, hiszen eddig nagy kérdés volt, hogy hogyan tudják a magyarországi operációt megerősíteni.

A szakértő megjegyezte, az már korábban is világosan látszott, hogy a felvásárolt Digi úgymond féloldalas, vagyis erős pozíciója volt a vezetékes internet és a televízió szegmensben, a mobilok frontján viszont nem, miután nem csak hálózatuk nincsen, de az ezekhez szükséges frekvenciák sem álltak a rendelkezésükre. „Amíg ez nincsen, nem tudnak erős mobilpiaci szereplők lenni, így jött a képbe a Vodafone Magyarország” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy miért épp a Vodafone, Nagy Viktor röviden úgy válaszolt:

azt kell megvenni, amit eladnak.

Megjegyzendő, hogy Telenor Magyarországban, tehát most már a Yettel Magyarországban 25 százalékos részesedése van az Antenna Hungáriának, ami viszont már a 4iG-hez tartozik, tehát ilyen jellegű tulajdonszerzés már korábban is történt, de egy egész cégcsoport megvásárolása nem. Nagy Viktor szerint a Magyar Telekomot vagy a Yettelt egyébként is nehezebb lett volna megvásárolni.

Ami a 715 milliárd forintos vételárat illeti, a Portfolio munkatársa úgy fogalmazott: bődületesen magas az összeg, de nem is ez a kérdés, hanem az, hogy a cég eredményéhez képest hogyan néz ez ki. Emlékeztetett, a 4iG közleménye szerint a tranzakció értéke a Vodafone Magyarország 2022. március 31-én lezárt üzleti évben elért EBITDA (iparági mutatószám, amit a tranzakciónál szoktak figyelni a piaci szereplők) 7,7-szeresét teszi ki.

Nagy Viktor szerint „kétarcú a történet”: mint mondta,

egyrészt a tőzsdéken ennél jóval alacsonyabb szorzóval forognak a távközlési vállalatok részvényei, a Magyar Telekom hasonló szorzója például 4 alatti, tehát első ránézésre úgy tűnhet, hogy a Vodafone Magyarország drága mulatság (lenne, miután még nem zárult le az üzlet).

Közben viszont az is látható, az elmúlt évek régiós tranzakciói kifejezetten magas (akár 9-10 fölötti) szorzók mellett valósultak meg, vagyis ilyen szempontból pedig alacsony a vételár.

„A képhez hozzátartozik, hogy a Vodafone jóval

több mint egy klasszikus távközlési cég,

nagyon komoly vállalati-kormányzati portfólióval rendelkezik, illetve az IT-ben is otthon vannak, tehát több mint egy mobilcég, amit megvásárolhat a 4iG és a magyar állam” – fogalmazott a Portfolio tőzsdei rovatvezetője.

