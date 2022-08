A Vodafone felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot

„Ez lehet az iparág legjelentősebb piacformáló tranzakciója Magyarországon az 1990-es években lebonyolított Matáv privatizáció óta” – olvasható a 4iG hétfői sajtóközleményében.

Felsorolásszerűen hozzáteszik:

előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a 4iG Nyrt., a Magyar Állam képviseletében a Corvinus Zrt., valamint a Vodafone Europe BV a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. százszázalékos részvénycsomagjának adásvételéről

a tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint, amely a céltársaság 2022. március 31-én lezárt üzleti évben elért EBITDA 7,7-szeresét teszi ki

a 4iG távközlési és IT portfóliója a Vodafone Magyarországgal kiegészülve jelentős lépés egy nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában

a tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B és B2C szegmensekben. A társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja hosszú távú részvényesi értéket teremt az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból származó megtakarításoknak köszönhetően

az együttes bevétel, költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák nettó jelenértéke a becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot

a tervezett akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos, a Magyar Állam 49 százalékos tulajdont szerezhet a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban

a tranzakció a Vodafone Magyarország átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően 2022 végéig zárulhat.

Mint olvasható, a Vodafone Magyarország felvásárlása alapjaiban rendezheti át a hazai távközlési piacot. A vezetékes hang- és internet, valamint az előfizetéses televíziós és digitális földfelszíni sugárzás mellett a 4iG, a tranzakció zárását követően, a mobiltávközlés területén is tekintélyes szereplő lehet. A Magyar Állammal közös akvizíciójával az infokommunikációs vállalatcsoport az iparág minden szegmensében felgyorsíthatja integrációs folyamatait, a legkorszerűbb innovatív megoldásoknak és technológiáknak köszönhetően pedig meghatározó szerepe lehet a magyar gazdaság digitális transzformációjában. A tervezett tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B és B2C szegmensekben. További jelentős részvényesi értékteremtést biztosíthat a társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból származó megtakarításoknak köszönhetően. Az együttes bevétel, költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák nettó jelenértéke a becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot.

KAPCSOLÓDÓ Magyar kézbe kerülhet a Vodafone Magyarország - a kormány közvetít A magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében - jelentette be hétfői közleményében...

„A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán a 4iG elnök-vezérigazgatója. „Az akvizíció sikeres lezárását követően vállalatcsoportunk Magyarország egyik legnagyobb digitális infrastruktúrájával rendelkezhet, amely kiemelt szerepének köszönhetően hosszú évtizedekre a hazai távközlés meghatározó szereplőjévé válhat” – tette hozzá Jászai Gellért.

Az előfizetés részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki (mobil 3 millió, vezetékes szolgáltatások 800 ezer), amely által több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetéssel (RGU – Revenue Generating Unit, 3 millió mobil, 700 ezer tv, 700 ezer széles sávú internet, 600 ezer vezetékes hang) rendelkezett 2022 júliusában – teszik hozzá. A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió db RGU-val rendelkezhet 2022 végére. A Vodafone Magyarország digitális infrastruktúrája a legfejlettebb szolgáltatók közé emelheti a 4iG Nyrt.-t a hazai vezetékes hang- és internet, kábeltévé és mobilszolgáltatók között. A társaság üzleti megoldásai széles körű digitalizációs szolgáltatásokat biztosítanak a nagyvállalati és kormányzati szféra számára az adathálózati megoldások, a virtuális adatközpontok, és az IoT technológiák területén. A Vodafone Magyarországon elsőként nyújtott 5G szolgáltatást előfizetőinek, a társaság új generációs mobilszolgáltatása Budapest és a balatoni régió mellett a több száz bázisállomása segítségével országszerte is folyamatosan bővül.

A 2020-21-es üzleti évben a Vodafone Magyarország éves árbevétele 278 milliárd forint volt, EBITDA-ja pedig meghaladta a 93 milliárd forintot. A vállalat munkavállalóinak létszáma több mint 3 ezer fő.

A tervezett tranzakció a Vodafone Magyarország Zrt. átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően, 2022 végéig zárulhat.

Miből lesz rá pénz?

A magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében. Ezt a gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be hétfői közleményében. Erről bővebben itt írtunk.

A Portfolio szerint logikusnak tűnhetne, hogy a 4iG az elmúlt időszak gigantikus vállalati kötvénykibocsátásaiból finanszírozza a Vodafone Magyarország 51 százalékos tulajdonrészének megszerzését, viszont azokat a forrásokat vélhetően már felhasználták az elmúlt hónapok akvizícióihoz, a 4iG többek között megvásárolta az Invitechet, a Telenor Montenegrót, a DIGI-t, az ALBtelecomot és a One-t, és van még egy függőben lévő tranzakció, az izraeli SpaceCom megvásárlása.

Véleményük szerint a Vodafone Magyarország megvásárlásához újabb forrás bevonására lesz szüksége a 4iG-nek, ennek összetétele (bankhitel, kötvény- vagy esetleg részvénykibocsátás stb.) egyelőre nem ismert.

KAPCSOLÓDÓ Máris itt vannak a részletek a magyar Vodafone-vételről Az összeg is napvilágot látott. A tranzakciót, amelynek során a Vodafone Magyarország magyar kézbe kerül, hónapokon...

Arra is kitérnek, hogy az elmúlt évek távközlési tranzakciói a régióban jellemzően a mostani, 7,7-es EV/EBITDA-nál magasabb árazási szorzók mellett valósultak meg, ráadásul a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a Vodafone Magyarország nem csak távközlési, hanem IT-cég is, széles szolgáltatási palettával, ráadásul nem csak a B2C hanem például az állami szolgáltatásokon keresztül a B2B szegmensben is jelen van. Megjegyzik, a tőzsdén jegyzett európai távközlési vállalatok árazásait illetően jellemzően a 7,7-es EV/EBITDA-nál alacsonyabb szorzókat látni, amihez azért érdemes hozzátenni, hogy egy esetleges felvásárlás esetén vélhetően ezek a cégek is – akár jóval – magasabb árazási szorzón kelnének el.

Mit nyer az állam, és mit nyer a 4iG?

A Portfolio előbbit illetően azt írja, hogy más szektorokhoz hasonlóan itt is nő a magyar állam pozíciója, állami szolgáltatások, közbeszerzések megrendelőjeként vélhetően profitál majd a „saját cég”, a Vodafone-on keresztül pedig akár az egész szektor működésére, árazására hatással lehet.

A 4iG-hez kapcsolódóan pedig megjegyzik: a vállalat magyarországi távközlési pozíciója eddig eléggé „féllábas” volt, ugyanis a DIGI megvásárlásával komoly vezetékes és műholdas infrastruktúrát, és erős piaci jelenlétet szerzett a vezetékes internet és TV-piacon, de jelentős frekvenciakészlet híján a DIGI eddig nem tudott értelmezhető mobilszolgáltatást kiépíteni. Vagyis

a mobil lábat veheti meg a 4iG a Vodafone-nál,

ezen felül pedig extra kompetenciákat is szerez (nagyvállalati és kormányzati szféra számára adathálózati megoldások, virtuális adatközpontok, IoT technológiák stb.).

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba