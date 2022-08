Fontos bejelentést tett Elon Musk a Tesláról

Habár Sanghaj autógyártása hónapokon át küzdött az alkatrészhiánnyal és a koronavírus miatti lezárásokkal, a Tesla-vezér friss bejelentése szerint a gyár 2019-es nyitása óta nagy számban sikerült új elektromos autókat gyártaniuk a cég helyi üzemében – írja a CNBC.

Musk vasárnapi twitje a sanghaji egymilliós gyártás mellett azt is felfedte, hogy már több mint hárommillió Teslát készítettek. A leszállított járműveik száma negyedévről negyedévre emelkedik, a második negyedévben ez a szám 254 695 volt, ami 26,5 százalékos emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022