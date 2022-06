Extrém nagy az érdeklődés a diákmunkákra

Alig egy hete kezdődött meg a nyári a szünet a középiskolákban, a munkaerőpiac már felszippantotta a dolgozni vágyó diákokat. A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) főtitkára az Index megkeresésére elmondta: az előrelátó fiatalok jellemzően már áprilisban elkezdik megtervezni a nyarat, ám a legtöbben csak május végén, június elején döntik el, hogy munkával töltik a vakációt, a jelentkezések száma is ezekben a hetekben a legmagasabb.

„Előzetes várakozásaink szerint idén nyáron több mint 100 ezer diák fog iskolaszövetkezeten keresztül dolgozni, ami rekordnak mondható. Az extrém nagy érdeklődés a minimálbér-emeléssel és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességével magyarázható” – tette hozzá a lapnak Majzik Nándor. Elmondása szerint továbbra is a turizmus-vendéglátás a legnépszerűbb szektor, de sokan helyezkednek el a nyárra a kereskedelemben, feldolgozóiparban, gyártásban, adminisztrációs és egyéb irodai munkakörökben, illetve vidéken a mezőgazdaság is hódít.

Egyebek mellett kitért arra is, hogy Budapesten, Észak-Dunántúlon, illetve egyéb kiemelt helyeken, többek között a Balatonon, Debrecenben és Kecskeméten

bruttó 1600-1700 forint körül alakulnak az órabérek,

az ország többi részén pedig nagyságrendileg 200-300 forinttal kapnak kevesebbet a diákok. Megjegyezte, hogy az szja-mentesség miatt az említett összegek akár nettó keresetet is jelenthetnek.

Természetesen vannak 2000 forint feletti órabérek is, de ott a munkakör általában informatikai ismeretet vagy nyelvtudást igényel, a betanítási időszak pedig eleve hosszabb, így ezekre a helyekre leginkább azok tudnak bejutni, akik év közben, tanulás mellett is tudnak munkát vállalni, ők jellemzően az egyetemisták – fogalmazott a főtitkár, aki beszélt arról is, hogy ma már a középiskolások is gyakran vállalnak munkát akár tanév közben is, de velük jellemzően csak hétvégékre lehet számolni.

Kitért arra, hogy trükközések minden évben vannak,

nemegyszer előfordul, hogy a munkáltató megpróbál visszaélni azzal, hogy a diákok a munka világában még csak kevés tapasztalattal rendelkeznek.

„Azért is éri meg iskolaszövetkezeten keresztül dolgozni, mert így minden diák kap egy saját kapcsolattartót, aki jogszerűtlenség, átverés esetén eredményesen tudja őt képviselni” – mutatott rá Majzik Nándor, aki szerint a következőkre is érdemes odafigyelni:

Mindenképp írásba kell foglalni a szerződést. A jelentkezés csak akkor végleges, ha a dokumentumot mindkét fél aláírta. Ezután történhet meg a bejelentés.

A jelenléti ívet akár papíron, akár elektronikusan el kell juttatni az iskolaszövetkezethez, az ugyanis a bérelszámolás alapja.

