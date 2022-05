Sertészsírral helyettesítik az olajat egyes konzervekben

A Tudatos Vásárlók Egyesülete emlékeztet, hogy május 2-án jelent meg az Országos Főállatorvos 1/2022. számú új határozata, ami átmenetileg lehetővé teszi a magyar élelmiszer-vállalkozások számára a helyettesítő összetevők felhasználását az élelmiszerekben.

Az engedményt a magyar élelmiszergyártókat segítendő az ukrán háború okozta alapanyaghiány (napraforgóolaj) miatt hozták meg, a háború ugyanis Európa-szerte zavart okozhat az élelmiszerekkel és összetevőikkel való ellátásban, illetve jelentős áremelkedést hozhat bizonyos alapanyagoknál. A gyártóknak komoly többletköltséget jelentett volna az előre, nagy tömegben legyártott csomagolóanyagok cseréje – indokolt korábban az Agrárminisztérium.

A határozat szerint az érintett termékeknél a felülcímkézés mellett lehetőség van a részleges átcímkézésre. Ezek mellett a lehetőségek mellett ráadásul a gyártók kaptak egy harmadik, fogyasztói szempontból új, esetlegesen körülményesebb megoldást is:

nem kell a terméken látszódnia a változásnak, ha a gyártó biztosítja, hogy az eladó helyen kikerül egy megfelelő tájékoztató felirat.

Ebben az esetekben az előállítóknak vagy az első hazai forgalmazóknak a Nébih felé is be kell jelenteniük az érintett termékeiket és a változtatásokról a saját honlapjukon is kötelesek részletesen tájékoztatni a fogyasztókat.

Az érintett termékek listája az egyesület szerint nem rövid, a Szegedi Paprika Zrt. mintgy negyvenféle konzervjéről van szó. Ezek között olyanok szerepelnek, mint a REÁL Rakott káposzta 400g, a COOP Lencsefőzelék lecsókolbásszal 400g, az aro Húsgombóc paradicsomos szószban 400g vagy a Penny Babgulyás sertéshússal 400g.

A listázott termékekben a napraforgóolajat disznózsírra cserélték.

Nyitókép: Pixabay.com