Kerülik a magyar síneket a fuvaroztatók

Lenullázódhat a magyar vasúti árufuvarozás versenyképességét javító minden korábbi intézkedés hatása, ha az állam nem intézkedik rövid időn belül az elszabadult vontatási energiaárak valamilyen ellentételezéséről – jelentette ki a VG-nek Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke, egyben a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnökségi tagja. Reményei szerint az új kormány rövid időn belül napirendre tűzi a szervezet korábban beküldött javaslatát, ami a hazai vasúti áruszállításban, ezen keresztül a nemzetgazdaságban keletkező károk mérséklésére vonatkozik.

A Hungrail a pályahasználati díj (PHD) Európában jellemző mérséklése mellett – van külföldi példa a díj teljes elengedésére és adókedvezményre is – más megoldásokat is javasol. Általános külföldi gyakorlatot követő elgondolása szerint a jogszabálynak lehetővé kellene tennie, hogy a vasútvállalatok ne csak a pályaüzemeltetőtől, hanem a piacról is vásárolhassanak áramot, a MÁV pedig teremtse meg a beérkező áram mérését szolgáló műszaki feltételeket. Ez amúgy már megtörténhetett volna a vasúti áruszállítás liberalizálásakor – jegyzi meg a lap.

Kovács Imre egyébként már másfél éve felvetette Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek, hogy sok országban bevált minta alapján a MÁV-nál is mérhetővé kellene tenni a vasúti járművek által visszatáplált villamos energia mennyiségét. Arra a kérdésre, hogy remél-e kedvező választ a minisztériumtól, kijelentette: „Ebben a témában nem lehetek pesszimista. […] Jelen működési feltételek mellett kérdésessé válhat a V0-s pálya életképessége is – mondta a többi között jelezve: – Ugyanakkor az árufuvarozás feltételeinek javításáról a minisztérium is készített egy tervezetet, és jelezte, hogy átadja a Hungrailnak szakmai véleményezésre. Ezt a dokumentumot nagyon várjuk.”

Kikerülik a magyar síneket

A megszaladt áramárak miatt mára gyakorivá vált – amiről a VG néhány hónapja még egyedi példaként számolt be –, hogy a fuvaroztatók, de maguk a vasútvállalatok is elkerülik a magyar síneket. Például egy Lengyelország és az Adria közötti fuvart most olcsóbb megtenni Ausztrián, mint Magyarországon át – olvasható. De mostanra az eddig kizárólag Magyarországon keresztül közlekedő, heti három pár török–német konténervonat útvonala is áthelyeződött a déli – szerb, horvát, szlovén – infrastruktúrára, a Lengyelországból Szerbiába irányuló rendszeres kokszforgalom pedig úgy kerüli ki a magyar vasúti pályát, hogy az árut Pozsonyban, illetve Gönyűn inkább dunai hajókra rakodják át, mint hogy megfizessék az irreálisan magas vasúti költséget.

A lap a többi között végül arra is rámutat, hogy Magyarországon a pályaberuházások is kerülőre kényszerítik a társaságokat. A magyar–szerb pályaépítések miatt most főleg a szerb oldalon vannak vágányzárak, emiatt a határon innen torlódnak a vonatok.

