19 órás rekorder repülőjáratokat indíthat 2025-ben a Qantas

A világ leghosszabb repülőútjára vállalkozhatnak azok, akik jegyet váltanak ezekre a járatokra, melyeket 238 férőhelyes gépekkel teljesít majd a Qantas. A kényelemnek nagy szerep jut a járatokon a több mint 19 órás menetidő miatt – a négy különböző osztályon eltérő szolgáltatások kapcsolódnak majd ehhez a vezérlő elvhez a CNN cikke szerint.

A first class, azaz első osztály utasainak rendelkezésére áll majd ágy mellett dönthető ülés és szekrényke is. Lesz a gépeken business class is, valamint prémium turistaosztály és turistaosztály. A legalacsonyabb kategóriás jegyek is többet adnak majd, mint egy átlagos járat esetében, mivel 82 centiméter széles ülésekben foglalhatnak helyet az utasok, szemben az átlagos 76-79 centiméter széles helyekkel.

A repülőkön olyan közös tereket is berendeznek majd, amelyekben egészséges snackeket kínálnak az utasoknak, akik itt kinyújtóztathatják tagjaikat is.

A járatok Melbourne, illetve Sydney városából indulnak majd.

Alan Joyce, a Qantas igazgatója úgy nyilatkozott az évek óta tervezgetett projekt kapcsán, hogy ezzel végre sikerül egyrepülésnyi távolságba hozni a világ más nagyvárosait, eddig ugyanis az átszállásokkal kapcsolatos nehézségek tették bonyolulttá az Ausztráliába és Ausztráliából való utazást. Ennek azonban most vége.

Embereken tesztelik a hosszú repülés hatását

A társaság 2019 óta végez tesztrepüléseket a tervezett útvonalakon: az utasok és a Qantas alkalmazottai repülés közben folyamatos megfigyelés alatt álltak, hogy kiderülhessen, milyen hatása van egy ilyen hosszú repülőútnak az emberi szervezetre.

Az alvással és mozgással töltött idő mellett a folyadék- és élelmiszer-bevitelt is megfigyelték.

A projektet a koronavírus késleltette, de Joyce továbbra is fontosnak tartja megvalósítását: az idén tervezik befejezni belföldi flottájuk korszerűsítését, ezt követően pedig bele fognak vágni a Sunrise, azaz Napfelkelte névre keresztelt projektbe is, melynek keretében 2024-ben vagy 2025-ben indulhatnak el az első járatok.

Azt is latolgatja a cég, hogy később Párizst és Frankfurtot is bevonja majd az elérhető városok körébe. Korábban arról is szó volt, hogy Brisbane-ből is indítanak majd járatot ilyen hosszú távra, de ez nem biztos, 2022 márciusában ugyanakkor már elindították a Melbourne-t Dallasszal összekötő, 17 órás járatukat.

Nyitókép: frankpeters/Getty Images