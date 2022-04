Pofon a hazai baromfihúsexportnak

Magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma két Békés megyei hízólúdtelepen, egy tenyésztyúk-állományban és egy Csongrád-Csanád megyei lúdállományban, a telepeket felszámolják – közölte a hatóság. A megbetegedések több mint 65 ezer baromfit érintenek, és Bács-Kiskun megyében is terjed a betegség – írta közleményében a Nébih.

Csorbai Attila – a fentiek kapcsán – emlékeztetett, hogy már múlt ősszel is komoly madárinfluenza-járvány sújtotta Magyarországot, illetve egész Európát, akkor nagyon fertőzőképes vírus támadta meg a baromfiállományokat. Mindez a vadmadarakkal, azok vonulásával hozhatók összefüggésre, amire már a korábbiakban is volt példa – tette hozzá.

Mint kiemelte, ilyen és hasonló esetekben a károk kétféleképpen jelentkeznek.

Vannak a termelőállományok kiirtásával járó közvetlen károk, amik már önmagukban is több milliárd forint veszteséget jelentenek. Ugyanakkor

az azonnali károkhoz közvetettek is társulnak, amik a későbbiekben jelentenek problémát. Példaként említhető az exportpiacok elvesztése, hiszen ilyen esetekben minimum több hétig üresen állnak a telepek. Azok az emberek, akik pedig ebből élnek, borzasztóan nehéz helyzet kerülnek

– fűzte hozzá.

A Baromfi Termék Tanács igazgatója azt is közölte, hogy egy vírus kirobbanásakor nehéz a veszteségek mértékét megbecsülni, vagyis egyelőre nincsenek pontos adataik arról, hogy a madárinfluenza mennyiben fogja visszavetni az exportot. Komoly befolyásolási tényező lesz, hogy mely állományok lesznek érintettek, valamint az, hogy mikor lesz vége a járványnak és lehet újratelepíteni az adott körzeteket.

A legfontosabb – emelte ki –, hogy a termelők nemcsak az adott körzetben, hanem országosan is tartsák be maximálisan azokat a járványvédelmi előírásokat, amik ha nem is akadályozzák meg, de talán mérséklik a kockázatát a vírus megjelenésének. Itt olyan banális dolgokra is gondolhatunk, mint az érintett területeken az ember- és állatfoglom minimalizálása, hiszen ezek azok a közvetítő tényezők, amikkel egy telepre bekerülhet a vírus – mutatott rá Csorbai Attila.

Az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, valamint a szállítás előtti tamponvizsgálatok elvégzése.

