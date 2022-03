Ezért szállhat most el a tojás ára

Húsvét közeledtével élénk figyelem kíséri a tojás árának alakulását a Napi.hu szerint is, amely erről készített összeállítást.

A portál szakértőkre támaszkodó írásában azt írja, 55 forint körül lesz a szezonban egy tojás átlagosan, de ehhez hasonlóan fontos, hogy lesz elég belőle. Az Agroinform adataira támaszkodó cikkben az ilyen magasra ugró ár a takarmány- és energiaár emelkedése miatt következik be idén, de a munkaerőköltségek is jelentősen megnőttek, hosszabb távon ezeken kívül viszont a ketrecezés esetleges tiltása is drágíthatja a tojást. (A ketreces tartás ma a hazai tyúkállomány 84 százalékát érinti.)

A tojás átvétele már tavaly 16 százalékkal drágult, 28,17 forintra, de az ágazat stabilitásához 40 forintos termelői ár volna szükséges.

Az árakat mindazonáltal lenyomhatta volna a túlkínálat, csakhogy a madárinfluenza Franciaországban és Olaszországban is gondokat okozott, az ukrajnai háború miatt pedig a keletről érkező import is akadozik.

Jelenleg 50 forint felett áll a tojás darabonkénti ára a boltokban, ez kúszhat fel húsvétig még 5 forinttal.

Nyitókép: Pexels.com