Kiderült, hogy áll a magyarországi gázkészlet

A fűtési idény végéhez közeledve 20 százalék alá esett a magyarországi föld alatti földgáztárolók töltöttsége, és a csökkenés még két hónapon át folytatódik – írja a vg.hu. A Magyar Földgáztároló Zrt., (MFGT) és a Hexum Zrt. tulajdonában lévő hazai létesítmények kapacitásainak együttes kihasználtsága március 15-én 19,83 százalékos volt a hivatalos uniós statisztika szerint.

A Gas Infrastructure Europe (GIE) listáján szereplő 19 uniós tagország közül Magyarországnál csak öt ország fogyott ki jobban a gázból (Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország és Franciaország), de a töltöttség alapján történő összevetés több okból is csalóka, mert az országok százalékosan és mennyiség alapján is eleve egymástól eltérő töltöttségi adatokkal indították a fűtési idényt, energiaellátásuk egymástól nagyon eltérő módon függ a földgáztól, különbözik az importgázforrásokhoz való hozzáférhetőségük és saját termelésük nagysága is és éghajlati okokból eltérő a fűtési idényük hossza.

A magyarországi 19,83 százalékos töltöttségi adatot a biztonsági készletek erősen javítják, ugyanis a kizárólag kereskedelmi készletet tároló MFGT kapacitásainak kihasználtsága március 16-án már csak 6,5 százalékon állt. Ennél alacsonyabb március 16-i MFGT-adat (2011-ig visszamenőleg) csak 2016-ban született: 5,4 százalék. Abban az évben a mélypont március végére, április elejére esett, 3,5 százalékkal. A jelenlegi európai gázárak mellett most épp az eladás a jó üzlet.

Nyitókép: zorandimzr/Getty Images