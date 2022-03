A háború árnyékában sem lesz olcsóbb az autó

Komoly csapást mért a háború és a bezuhanó forintárfolyam a magyar autópiacra: a legtöbb újautó-importőr egy időre be is szüntette a szerződéskötéseket, mert jóval alacsonyabb euróval számoltak. Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint biztosan ki lehet jelenteni: „az autó olcsóbb nem lesz, – a háborús helyzettől függetlenül is – legalább 8-10 százalékos áremelkedéssel számoltunk. Ennek egy része egyébként már január-februárban realizálódott.”

De a használt autóknál is egyértelmű drágulás várható a gyenge forint miatt. A Pénzcentrum kérdésére Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője kifejtette: ahogyan az orosz–ukrán háborúra sem számítottak az elemzők, úgy az autóforgalmazók sem készültek ilyen mértékű forintgyengülésre. A használt autók importja hasonlóan közvetlen viszonyban áll az euró/forint váltószámmal.

„Van kereskedő, aki a 400 forintos árfolyam láttán nem is átárazta autóit, hanem átmenetileg euró árakat írt inkább ki”

– számolt be a szakértő.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója is arról beszélt a lapnak, hogy a gyenge forintárfolyam automatikusan beépül az importautók áraiba. Amennyiben az euróárfolyam tartósan a 380 forint feletti vagy közeli szinten áll, ez legalább 6-8 százalékos áremelkedés jelent, amelynek hatása hozzáadódik az alacsony kínálat miatt amúgy is felfelé mozgó átlagárakhoz. „Az árfolyamhatás pedig nem csupán az importált autók árát nyomja fel, hiszen ha a külföldről beszerzett autókhoz drágábban lehet hozzájutni, akkor az gyorsan átgyűrűzik a belföldi használtautók piacára is” – emelte ki.

Visszaeső kereslet a háború árnyékában

A szakértőket arról is kérdezték, hogy az év eddigi részében hogy alakult a használtautó-piac, illetve mire számíthatunk a háború kitörése, és a forint bezuhanása után.

Katona Mátyás arról beszélt, hogy az új személyautók forgalomba helyezésében február végéig a tavalyi évhez mérten 11,3, a még Covid előtti időszakos 2020-as évhez mérten 17,2 százalékos elmaradás látható. Az importban tavalyihoz mérten egyelőre ugyan 9,9 százalékos a bővülés, ám 2020-hoz mérten 13,5 százalékos hiány mutatkozik a DATAHOUSE Kft. adatai szerint.

„Az árfolyamemelkedés és mellette a borúsabb gazdasági kilátások további visszaesést prognosztizálnak. Az elmúlt két hétben a Használtautó.hu kereséseinél is visszaesés látszik, most nem az autóvásárlás az elsődleges” – tette hozzá. Mint a szakember rámutatott: két héttel a háború kirobbanása után is látszik a vásárlói érdeklődés visszaesése, ezt az árak komoly emelkedése jó eséllyel konzerválhatja.

„Az autók piacán is recesszió várható,

s hiába csökken a vevők tábora, a további alkatrészhiányok vélhetően még jelentősebb visszaesést fognak hozni a termelésben, így az autó továbbra is nem csupán drága, de a vártnál lassabban, korlátozottabb mértékben elérhető marad.

Nyitókép: Unsplash.com