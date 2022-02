Elemző: a vártnál magasabbra emelheti a jegybank az alapkamatot

Kedd kora délután a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az alapkamatról dönt, ami valójában most nem a jegybank monetáris politikai eszköze. Ezt a feladatot, ugyanis jelenleg az egyhetes betéti eszköz látja el, amin várhatóan két nappal később, csütörtökön szintén kamatot fog emelni az MNB – összegezte a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, Madár István.

A monetáris politikai helyzet lényege jelenleg az, hogy a jegybank az egyhetes betét irányadó kamatát, amivel valóban befolyásolni képes a gazdaságban lévő kamatszintet és valamennyire az árfolyamot is, azt – az ígértek szerint – nagyjából 30 bázispontos tempóra állította be. Vagyis ha nem történik semmi rendkívüli, akkor minden hónapban egyszer 0,3 százalékponttal emelkedik az irányadó ráta, míg az alapkamat ennél kicsit erőteljesebben, 0,5 százalékponttal, így valamikor a nyár elején utol is éri egymást majd a kettő.

A szakértő hozzátette: számos olyan tényező van, amely a kamatemelések folytatása mellett szól. Az egyik az erősödő inflációs nyomás. Ismert, januárban jóval a várakozások feletti, 7,9 százalékos volt a drágulás.

Ami a változást jelenti a várakozásokban, az az, hogy míg korábban a piac úgy gondolta, hogy kamatemelési tempó, illetve a monetáris szigor relatíve hamar befejeződhet, miután az enyhülés jelei megmutatkoznak, most azonban van ebben némi elbizonytalanodás. A piac már arra számít, hogy

jó eséllyel akár 6 százalék körüli szinten is tetőzhet az irányadó ráta,

ami jóval magasabb lenne, mint a korábbi 5-5,5 százalékos várakozás – tette hozzá Madár István.

Vagyis óriási meglepetés lenne, ha elmaradna a kamatemelés, hiszen se a geopolitikai helyzet, vagyis az orosz–ukrán konfliktus miatt, se az árak egészen gyors vágtázása miatt nincs oka a jegybanknak arra, hogy megálljon – összegezte a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Legutóbbi, januári ülésén a Monetáris Tanács 50 bázisponttal 0,9 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot és ugyanekkora mértékben emelte a kamatfolyosó két szélét is. Az egynapos betét kamata így 2,9, az egyhetes fedezethitel kamata pedig 4,9 százalék lett.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor