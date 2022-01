Beelőztek Európában az elektromos autók, nagyot estek a dízelek - adatok

Egy független autóipari szakember, Matthias Schmidt gyűjtötte össze, 18 európai piac vizsgálatával az autóipari adatokat a Financial Times számára. A lap összeállítása alapján a vg.hu azt írta, az értékesítések több mint ötödét adták a tisztán elektromos járművek, míg a dízelek még úgy is csak 19 százalékot tettek ki, hogy a dízelhibrideket is figyelembe vették.

Az autóipari fordulat hátterében több folyamat is meghúzódhat:

állami támogatások az elektromos autók vásárlására;

szigorított kibocsátási szabályok Európában (2020 óta);

a Tesla a vetélytársainál jobban tudta kezelni a chiphiánnyal kapcsolatos problémákat (emiatt a múlt év végén az elektromosok térnyerése tovább gyorsult).

A lap megjegyzi: az európai gyártók igyekeztek minél több elektromos járművet forgalomba helyezni, hogy csökkentsék flottaszintű kibocsátásukat, és elkerüljék az annak túlzott mértéke miatti EU-s bírságokat, miután az év nagy részében az alkatrészhiány hatására a legdrágább, legszennyezőbb SUV-k gyártására fókuszáltak.

Így a tavalyi utolsó hónapban a vizsgált országokban 176 ezer elektromos gépkocsit adtak el a gyártók, míg a dízelekből csak kevesebb mint 160 ezret, így elmondható, hogy a Volkswagen-csoport 2015 szeptemberében kirobbant dízelbotránya óta ezen autók továbbra is veszítenek népszerűségükből. Az autóipari csoport azóta egyébként Nyugat-Európa vezető elektromosautó-gyártójává vált.

