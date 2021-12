Mérföldkőhöz ért az új magyar szuperbank létrehozása

Az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei szerdán elfogadták - a november 15-én közzétett döntési javaslatok alapján - a három szervezet fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz.

A tulajdonosok ezzel is megerősítették a korábban már nyilvánosságra hozott stratégiának megfelelő fúziós folyamatot - írta közleményében a három cég.

Ez a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank létrehozására irányuló első konkrét lépés.

A fúzió megvalósításához szükséges felügyeleti engedélyeztetés folyamatban van.

Átmeneti néven fog tovább működni

A Magyar Bankholding tervei szerint 2022. március 31-én megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése, amelynek során az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik a fúzióhoz, addig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést.

A 2022. március 31-ével létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. "Kidolgozás alatt áll a létrejövő nagybank márkaneve, logója, márkaértékei és egyéb arculati elemei is. Az egységes pénzintézeti brand bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg" - írták közleményükben.

Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban résztvevő bankok meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.

„A most elfogadott döntésekkel véglegesen lezárul a magyar bankszektorban történelmi jelentőségű, de még a régióban is egyedülálló fúzió tervezési szakasza, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődhet a három külön-külön is jelentős piaci erőt képviselő bankcsoport egyesülésének kivitelezése. Ezen folyamat a terveknek megfelelően, sikeresen halad előre. Szilárd az a legfőbb döntéshozó szervek által is megerősített elhatározásunk, hogy egy olyan bankot hozzunk létre, amely a jövőbe tekint, és a magyar emberek és vállalkozások lehető legjobb kiszolgálását célozza” – idézte a közlemény Barna Zsoltot, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnökét.

A fúziós folyamat első lépése a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában valósul meg, az ezzel kapcsolatos felügyeleti eljárás jelenleg is folyamatban van. Változik majd az ügyfelek kiszolgálása A 2022. március 31-ei fúziót megelőzően a meglévő ügyfelek a jelenlegi, megszokott csatornákon és folyamatok alapján intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.



Március 31-ét követően biztosított lesz a lakossági és vállalati ügyfelek kölcsönös kiszolgálása: mind a Budapest Bank, mind az MKB Bank ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett a korábbiakhoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket intézni.



A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fúziós folyamat lépései a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei számára zökkenőmentesen, a megszokott magas szolgáltatási színvonalon történjenek. A Takarék Csoport meglévő ügyfeleit egyelőre nem érintik ezek a lépések.

