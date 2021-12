A városnéző buszok is a járvány áldozatai

A City SightSeeing a kihasználatlan buszokat Nyíregyházára és Visegrádra küldte, mert az elmúlt két évben a külföldi turisták hiánya hazánkat is nagymértékben sújtotta, és a hagyományosan külföldiekre építő városnéző buszos vállalatok sem kivételek – derül ki a napi.hu cikkéből.

A városnéző buszokat működtető vállalat tavaly júniusban újra elindította szolgáltatását, de ez csak arra volt alkalmas, hogy megjárassa a kényszerpihenőre szoruló autóbuszokat, azok közül is csak négyet (szemben a korábbi 25 darabos flottával), aztán tavaly szeptember 1-jétől ismét be kellett zárnia. Idén június közepén indultak újra, azóta is üzemelnek, abban a reményben, hogy nem kerül sor újabb lezárásokra.

A szolgáltatásuk tavaly augusztus óta Nyíregyházán és idén tavasztól már Visegrádon is elérhető a nyári szezonban, de egyelőre alacsony kihasználtsággal üzemeltek.

A Budapesten kétéltű buszt üzemeltető RiverRide májusban indította el a városnézéseket, de a reméltnél sokkal alacsonyabb volt a kihasználtságunk. Jelentős kiugrást a Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéje hozott, utána pedig már jöttek az utasok. A külföldiek aránya egyre nőtt augusztusban, szeptemberben és októberben már meg is előzték a magyarokat, de így is jelentős mértékben nőtt a belföldi vendégek száma - írta a lap. A legtöbb külföldi német nyelvterületről érkezett, a szomszédos országok állampolgárai is jóval nagyobb számban jöttek a megszokottnál.

