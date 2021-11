Skrabski Fruzsina: trendi vállalati filozófia lett családbarátiság

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kilenc éve adja át az Év Családbarát Vállalata díjakat. A szervezet nem titkolt szándéka egy olyan világ megteremtése, ahol a munkahelyek családbarátok, és ezzel lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy azok össze tudják egyeztetni a karrierjüket a magánéletükkel, megvalósítva a családalapítási terveiket is – emelte ki Skrabski Fruzsina

Hozzátette: „szerencsére a családbarátiság kifejezetten trendi vállalati filozófia lett”, ráadásul „nem is annyira jófejségből”, hanem piaci érdekből, így kínálva valami különlegeset a munkavállalóknak. Annál is inkább, hiszen

minőségi munkaerőből hiány tapasztalható, így a családbarát vállalatokhoz özönlenek a munkavállalók,

miután sokak számára fontos szempont, hogy legyen magánélete a munkája és karrierje mellett – ismételte meg a mozgalom vezetője.

Az Év Családbarát Vállalata elismerés odaítélésénél alapszempont, hogy a családbarátság meghatározó szerepet töltsön be egy cég filozófiájában, ne pusztán egy-egy napot jelentsen. Jó példa lehet erre egy olyan munkahely, ahol például, ha valaki rájön, hogy gyermeket vár, azt szinte elsőként a főnökének jelentheti be, hogy együtt beszéljék át a továbbiakat: hogyan tervezi, meddig maradna, ha megszületik a gyerek, hogyan áll ismét munkába, hogyan dolgozik be. Skrabski Fruzsina emlékeztetett, a cégek számára is bonyolult helyzetet jelent, ha több évre kiesik egy-egy kiváló munkavállalója, de ha ez tervezett, ráadásul a munkavállaló sem kiesik, hanem otthonról is, ha mást nem, részt vesz képzéseken, és nem marad le a benti munkákkal kapcsolatban, akkor majd nyugodt szívvel visszavehető lesz, ha vissza kíván térni a munka világába.

A mozgalom vezetője szerint az elmúlt évek tapasztalata szerint a családbarátság egy nagyon innovatív hozzáállás, ami segíti is a cégeket. Sőt, a Három királyfi, három királylány Mozgalom nemrégiben készített felméréséből – amiben családbarát és nem családbarát cégeket hasonlítottak össze – kiderült, hogy előbbiek a pandémia során sokkal több profitot termeltek és jobban is alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, hiszen a céges rutinjukban természetes volt, hogy vannak extrém helyetek, ami miatt a dolgozók olykor otthon maradnak. Tehát már volt egy kidolgozott struktúra, így amikor jöttek a Covid miatti lezárások, akkor nagyon gyorsan tudtak alkalmazkodni, és alig volt bevételkiesésük, legfeljebb, ha olyan ágazatról volt szó, amit kifejezetten súlyosan érintett a koronavírus.

A lényeg, hogy mind olyan szempontból megéri családbarát lenni, hogy odamegy a minőségi munkaerő, mind olyan szempontból megéri, hogy egy olyan struktúrát alakít ki, ami sokkal jobban alkalmazkodik a nehéz élethelyzetekhez – foglalta össze Skrabski Fruzsina.

Díjazottak

Idén 39 cég érdemelte ki a családbarát címet. Ahogyan az elmúlt kilenc év során megszokott, három, kis-, közép- és nagyvállalati kategóriában egy-egy fődíjast is választottak, akik így a verseny abszolút győztesei lehettek. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány alelnöke közölte: idén annyira sok jó pályázatot kaptak, hogy a zsűri végül úgy döntött, tevékenységi körönként különdíjban részesítik a példaértékű vállatok, szám szerint négyet. Ehhez jött még hozzá a hagyományosnak mondható videó különdíj, így összességében öt különdíj talált gazdára a pénteki eseményen.

Ujvári Enikő az InfoRádiónak azt is kiemelte: a díjjal – az erkölcsi elismerés mellett – fontos nyereség, hogy a jó eredményt elérők a Balansz nevű közösség tagjaivá válnak, ami A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány munkaerőpiaci programja. Ebben a vállalati közösségben tovább segítik a cégeket abban, hogy fejlődhessenek, gyakorlatmegosztó alkalmakat szervezve, szüksége esetén szakértők biztosításával.

A kisvállalati kategória fődíjasa lett a Devmads Kft. A méltatás szerint az informatikai cégnél a családi kötelékek erősítésére a törvényes évi szabadságon felül születésnapon és karácsony előtt ajándékszabadságot kap minden kolléga. A munkahely rugalmassága nemcsak a munkaszervezésre igaz, az iroda kialakításánál szempont volt, hogy a gyerekek egy-egy napot együtt tölthessenek a kollégákkal. Az év során ötször tartanak családos eseményeket. Rendszeresen mérik a kollégák elégedettségét, kikérik véleményüket. A Covid védekezésben is a fizikai és mentális odafigyelés széles skálájával támogatják a kollégákat.

A középvállalati kategória fődíjasa a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. Ismertették, hogy a magyar tulajdoni hátterű 103 fős építőipari vállalkozás a gyermekek születését munkaidő-kedvezménnyel támogatja. Példaértékű a magas színvonalú Balaton parti céges nyaraló a munkatársak számára. Gyermekbarát irodai légkörben a gyermekeket bármikor fogadják. A vállalat egy munkavállalónál egy örökbefogadást is nagyvonalúan és empatikus módon támogatott. Számos helyi civil szervezetet és alapítványt támogatnak.

A nagyvállalati kategória fődíjasa a Praktiker Kft. Az 1645 fős magyar nagyvállalat már többször elnyerte a családbarát vállalat címet, fejlődésüket és elkötelezettségüket a zsűri már ismerte. „Számíthatsz Ránk!” programjuk fókuszában a kollégák és családjuk áll, jogi, pénzügyi, pszichológiai, egészségügyi tanácsadást nyújtanak számukra.

