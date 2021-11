Már Spar-üzletekben is elérhetők a Zsidai Home ételei

A Zsidai Home termékei a Kifli.hu online szupermarket mellett már megtalálhatóak a Spar MOM Park, Rózsadomb Center és a Rózsakert Bevásárlóközpont üzleteiben is – közölte a Zsidai Gasztronómiai Csoport.

A Zsidai éttermek, amelyek közel 40 éve szolgálják a magyar és a hazánkba látogató vendégeket, egy ideje már házhoz is szállítják az éttermi élményt. A vendégek kedvenc fogásait 95 százalékosra készítik el, a befejezés már a vevő dolga, az útmutatót követve néhány perc alatt stílusos, friss és forró étel kerülhet az otthoni vagy akár a munkahelyi asztalra, tányérra tálalva pont úgy, mint éttermeikben.

A Zsidai Home ételek elkészítésekor is friss és az étteremben is használt alapanyagokat használják fel és azonos korszerű, az éttermekben is használt technológiákat alkalmazzák.

Mostantól már a három Spar-üzletben is elérhető az egyre bővülő ételkínálat.