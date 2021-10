Szüreti körkép: kimagasló évjárat lehet a 2021-es

Ígéretes az idei szőlőtermés, ezért jó évjáratra számít – mondta az érdeklődésünkre a mádi Szepsy Pincészet résztulajdonosa. Ifjabb Szepsy István arról számolt be, hogy a szüret még tart javában. Jelenleg a száraz bor alapanyagait szedik, majd a botritiszes gyümölcsöket gyűjtjük be szamorodninak vagy aszúnak.

"Nagyon jó gyümölcsöket tudunk szüretelni. Volt egy kis aggodalom a magasabb savak miatt, de mostanra nagyon szép érett beltartalmat tudunk mindegyik alapanyagban, amit eddig már kipréselnünk. Az erjedések zajlanak, azt lehet mondani, hogy nagyon ígéretes, az évjáratról nyilatkozni még nehéz, de mi nagy évjáratot várunk. Emellett nagyon szépen fejlődik a botritisz, és sok aszút is várunk, mert nagyon jó minőségű a gyümölcs, kiváló ízű, jó savszerkezetű. Lehet, hogy szenzációs aszús évet tudunk magunk mögött majd" – mondta a borász.

Ifjabb Szepsy István beszélt arról is, hogy a tokaji borokra általánosságban nincs még akkora kereslet, mint amit szeretnének, de az egész borvidéken azon dolgoznak, hogy ez megváltozzon. A boraikat 60-70 százalékban külföldön értékesítik, elsősorban az ára miatt, mert a tokaji aszú készítése a világ legdrágább borkészítési eljárása.

"Még nincs azon az áron, hogy rentábilisan lehessen készíteni, de a száraz borok segítik a cégek finanszírozását. Ezek a magas árak többnyire külföldön érvényesíthetők, a külföldi piac nagyon fontos a tokajinak és a Szepsy márkának is, azon dolgozunk, hogy minél nagyobb nemzetközi piaci felülete legyen a borainknak" – mondta.

Eger: mindent visz a bikavér

Az eddig feldolgozott szőlőtermés kiváló és jó ízű – ezt mondta a Gál Tibor Pincészet tulajdonosa. Gál Tibor szerint az idei évjárat minden szempontból különbözik az eddig megszokottaktól, mert eddig mindig nagyon korán el kellett indítani a szüretet, mert nagyon korán érett a szőlő a meleg nyarak miatt, viszont most két fél-három hét késéssel indultak neki a 2021-es évjáratnak.

"Ennek van előnye és hátrány is, de egyelőre ami bejött a pincébe, az kiválónak tűnik, nagyon egészségesnek, kiválónak, finom ízűnek" – mondta Gál Tibor. A borvidéken a bikavér a legfontosabb termék, de ehhez a szőlőt még nem szüretelik, most a fehér szőlők vannak soron, utána jönnek a pinot noir-ok, kékfrankosok, syrah-k, de ezek még egy-másfél hetet váratnak magukra. "Az lesz a szüretnek a csúcspontja, a legizgalmasabb rész, amikor a legfontosabb terméknek, a bikavérnek az alapanyagai be fognak érkezni" – mondta a borász.

A boraik több mint 40 százalékát külföldön adják el, ami nagyobb biztonságot ad a cég működésének, és ezen belül is a bikavér kulcsszerepet játszik.

"Húsz évig próbáltunk azon dolgozni, hogy hogyan tudnánk nem foglalkozni bikavérrel, mert a bikavér nem tud annyira erős lenni, amivel a prémium bortermelők tudnának érvényesülni. Volt a bikavérnek egyfajta negatív olcsó megítélése, ami az elmúlt három-négy évben teljes mértékben megváltozott, jelenleg a bikavéreinket tudjuk a legmagasabb áron értékesíteni, erre a legnagyobb a kereslet belföldön is és külföldön is" – mondta Gál Tibor.

Ugyanakkor a koronavírus-járvány negatív hatásait érzékelik, hiszen a lezárások kilenc hónapjában leállt az értékesítés, felhalmozódtak a készletek. Most viszont az jelent gondot, hogy rengeteg a megrendelés.

"Kicsit olyan érzésünk van, mintha a kiesett nyolc-kilenc hónapot egy-két hónap alatt akarnák bepótolni az emberek. Igyekszünk helytállni, ami nehézséget okoz, az leginkább a munkaerőhiány, mert a hirtelen megnövekedett érdeklődést és keresletet nem tudjuk ilyen gyorsan pótolni" – tette hozzá.

Etyek-Budai borvidék: az eső még veszélyt jelent

A szárazság miatt kevesebb a szőlő, mint tavaly, de ezzel együtt jó évjárat lehet az idei – mondta az Etyek-Budai borvidék budai régiójában található Nyakas Pince főborásza. Nyúlné Pühra Beáta szerint rendhagyó a mostani szüret, mert tavaly október 2-án már végeztek mindennel, most pedig egyharmada még kint van a szőlőnek.

"Túl nagy volt a szárazság, és emiatt hihetetlen magas savtartalommal rendelkeztek a próbaszüreti minták alapján a mustok, és várnunk kell. Maga a mustfok az abszolút jó volt, viszont a savtartalom nagyon magas. Mennyiség szempontjából kevesebb a szőlő, mint tavaly volt. Ami bent van a pincében, ott semmi ok nincsen panaszra. Rendkívül jó évjárat is lehet, de nagyon oda kell figyelni" – mondta a főborász, és hozzátette, ha szép vénasszonyok nyara lenne, és nem okoz nagy gondot az eső, akkor lehetne még nagyon szép késői szüretelésű tétel is.

Hajós-Bajai Borvidék: igazán kimagasló év lehet 2021

A Koch Borászat 2020-as Duna-Tisza közi Nérója lett az Országház Bora verseny győztese rozé kategóriában. A hajós-bajai borászat tulajdonosa az InfoRádiónak azt mondta: a borversenyek irányt mutatnak a szakma képviselőinek, hogy hol tartanak, milyen minőséget képviselnek a munkásságukban. Koch Csaba szerint a saját borait mindenki jónak tartja, ezért fontosak az objektív értékelések.

"Nagyon érdekes évjárat lesz 2021, mert nagyon szélsőséges időjárási viszonyok alakultak ki, főleg lokálisan. Míg az egyik dűlőben felhőszakadás volt, a másikban nem esett két hónapig az eső. A növények ezt nagyon megsínylették, mégis nagy évjárat is lehet. A jó termőhelyeken szüretelt, nagyon jó minőségű, nagy beltartalmú borok jelenleg sokunknak fejtörést okoznak, mert a magas cukortartalomhoz nagyon sok helyen nagyon márkás savak társulnak. Ezek a borok eltarthatóságát jelentős mértékben növelni fogják, akár lehet egy nagyon szép járat is, sőt bizonyos fajták esetében egy igazán kimagasló év lehet 2021" – mondta Koch Csaba.

