Ezt az évet a legszívesebben elfelejtenék a tógazdaságok

Kilónként 850 forintos őszi pontyárban állapodott meg a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-Hal) a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (Mohosz). Ez a költségek emelkedéséhez képest csekély mértékű emelés az egy évvel ezelőtti 760 forintos árhoz képest – mondta a Világazdaságnak Lévai Ferenc, a Ma-Hal szóvivője. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ősszel szokásos, 25 százalék körüli áresés idén nem valósul meg, de veszteségeiknek így is csupán körülbelül a felét sikerült elismertetniük.

Az idei év katasztrofális volt a haltermelők számára. A Dunántúlon tavasszal rendkívül vízhiányossá váltak a tavak, a hűvös időben és a kevés vízben csak tengődtek a halak, így a kora tavaszi természetes hozam elmaradt. Májusban ugyan megjött a csapadék, de nem tudott lefolyni a tavakba, nyáron pedig a víz tovább apadt a nagy melegben, és a napi párolgás az 1,5–2 centimétert is meghaladta. A sekély, felmelegedett, oxigénhiányos vízben a halak egy része elpusztult, ráadásul a kiszáradó vízfolyások és az alacsony vízszint következtében a védett madarak a halastavakból lakmározhattak.

A gazdasági lap mások mellett arra is kitér, hogy a tartási körülmények romlása mellett az átlagosan 40 százalék körüli mértékű takarmánydrágulás is sújtotta a halászokat, miközben a termelési költségeik 40-42 százalékát a takarmány teszi ki. Mintegy 30 százalékkal drágult a gázolaj, és a munkabérek 14-16 százalékos emelkedése is nehezítette a gazdálkodást.

A Ma-Hal ebben a helyzetben is betartotta a Mohosszal kötött tavaszi szerződést, a hazai piacon nem alakult ki halhiány, minden horgászegyesület megkapta a halát, és a belpiacon is mindenütt ott voltak a hazai halak – hangsúlyozta a szóvivő. Mindez annak ellenére történt így, hogy akár kilónként 50-70 forinttal többért lehetett volna eladni a halat például Romániába, sőt egész Európára jellemző a halhiány.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt