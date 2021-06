Habár közkedvelt Magyarországon a kajszibarack, nem árt megbecsülni, hazánk ugyanis a gazdaságos termeszthetőségének az északi határán fekszik, a tavaszi fagyok gyakran elviszik a termés jelentős részét. Ráadásul eddig is nehezen kezelhető betegségei és a gyümölcsmolyok általános kártétele mellé most újabb veszélyforrás bukkant fel: nagy tömegben jelent meg az idegenhonos kajszilevéltetű, ami közvetlen kártétele mellett egy súlyos növényi betegséget, a kajszihimlőt okozó vírust is aktívan terjeszti - írja a 24.hu.

Az új kártevő már csak azért is képes komoly károkat okozni, mert hazai körülmények között a kajszin a levéltetvek kifejezetten ritkán szaporodtak fel, ellenük külön nem szoktak védekezni. Forrás: springer.com

A betelepült rovart tavaly azonosították a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Növényvédelmi Intézetének kutatói, tanulmányuk a közelmúltban jelent meg a Journal of Plant Diseases and Protection című folyóiratban.

A kajszilevéltetű Japánban és Kínában őshonos,

kontinensünkön először Olaszországban igazolták a jelenlétét 2016-ban, Magyarország a második európai ország, ahonnan ez a faj előkerült.

A kajszilevéltetű világoszöld teste mindössze 2–3 milliméter hosszú, tavasszal jelenik meg a fákon. A növény nedveit szívogatva a levelek sodródását okozza, a megtámadott hajtásokon a levelek idő előtt lehullanak, gyakran a hajtáscsúcs is visszaszárad. Az érintett területen akár torz termés is fejlődhet, illetve a fák nyáron igyekeznek új hajtásokat hozni, amivel gyengülnek, és romlik a koronájuk szerkezete.

Komoly aggodalomra ad okot, hogy a levéltetvek a kajszihimlőt okozó vírus vektorai, egy egészséges fát akár egyetlen, két milliméteres állat is képes megfertőzni. A fertőzött fák ráadásul életük végéig betegek maradnak.

Kajszilevéltetvek ellen hazánkban jelenleg deltametrin, labda-cihalotrin, acetamiprid és spirotetramat hatóanyagokkal engedélyezett a növényvédelem. Ökológiai szemléletű kertészeknek a MATE kutatói az olajos lemosó kezeléseket, illetve a káliszappanos permetezést javasolják, mindkét módszer hatékonyan csökkenti a levéltetvek számát.

