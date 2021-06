Elon Musk szavaira megmozdult a bitcoin

Az amerikai elektromosautó-gyártó újra engedélyezni fogja a bitcoin-tranzakciókat, ha a bányászok észszerű, közel 50 százalékban tiszta energia felhasználásával hozzák létre a kriptovalutát – idézi a Portfolio Elon Musk tweetjét.

Bejegyzésével a Cointelegraph egyik beszámolójára válaszolt, amely Magda Wierzyckát, a dél-afrikai Sygnia vagyonkezelő ügyvezetőjét idézte, aki szerint Musk legutóbbi, bitcoinról szóló tweetjei miatt az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek vizsgálatot kellett volna indítania.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021