Hihetetlen ára lesz az idén a magyar cseresznyének

Hunyadi István, a Fruitveb szakmai igazgatója szerint bár a gyümölcs szezonja még nem kezdődött el, de a becslések szerint akár 2500-3000 forintot is kérhetnek a cseresznyéért kilónként. Az ATV Start című műsorában elmondta, hogy a tavaszi fagyok csökkentették a kínálatot, és az időjárás sem kedvez, hiszen nincs nagy tömegben érő áru egyszerre, ami lejjebb nyomná az árakat.

A szakmai igazgató felhívta a figyelmet, hogy a cseresznye olyan gyümölcs, ami hajlamos a repedésre, ezt a nagy mennyiségű csapadék okozza. A korai fajtáknál már észlelik ezt a problémát, ilyen gyümölcsért pedig kevesebbet ad a kereskedő.

Hunyadi István szerint a cseresznyénél most még nagyon korai stádiumban vagyunk, a szezon csúszott nagyjából két hetet, de a hazai termelésben a korai fajták most kezdenek érni, itt a méretre kell figyelni. A nagy méretű, akár 3 centiméter átmérőjű cseresznye valószínűleg nem magyar, mert a most érő kategóriák még nem tudják hozni ezt a méretet, ez majd később várható.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt