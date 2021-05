A home office lehet a legújabb béren kívüli juttatás

Rugalmasság, kevesebb közlekedéssel töltött idő, de a munkatársakkal egy térben ledolgozott napokkal fűszerezve: a hibrid munkavégzés mindenki számára ideális lehet – írja a CNBC.

A hét öt napjából néhányat az irodában, néhányat pedig otthonunkban ledolgozni vonzó lehetőség lehet sok ember számára, két munkáltató közti választás esetén pedig akár egyik irányába is billentheti a mérleg serpenyőjét az, ha kínál részben home office-lehetőséget is. A Spotify, a Twitter vagy az Unilever már arról beszél, hogy dolgozói akármeddig végezhetik otthonról munkájukat. A tehetséges munkaerőért folytatott harcban kompetitív előnyt jelenthet az, ha a hibrid munkavégzésben rejlő lehetőséget felismerve kínálja ezt a lehetőséget egy cég – és hátrányt, ha pedig nem. A Google épp ezért évi négy "akárhonnan ledolgozható" hetet kínál munkavállalóinak.

Ha hibrid módszerben szervezik a munkahetet, könnyen elkerülhetők azok a problémák, amelyekkel az otthonról dolgozók az elmúlt évben szembesültek: izoláció, a munkatársak mellőzése így biztosan nem léphet fel. A munkáltatók problémái is kezelhetők így: a PriceWaterhouseCoopers kutatása szerint a cégvezetők úgy vélekednek,

legalább heti három, az irodában töltött nap szükséges ahhoz, hogy a munkamorál megmaradjon.

Van ugyanakkor néhány olyan iparág, amelyben ez nem lehet működőképes. Profitálhat a modellből a techszektor mellett a pénzügyi, a biztosítási és az ingatlanszektor, az oktatás és a tudományos világ is. A techszektor kifejezetten nyitott is a hibrid munkára, a banki ugyanakkor kicsit. A hibrid munkavégzéshez mindezen túl az is kell, hogy tényleg működjön: ha valaki nem megfelelően dolgozik otthonról, azzal a munkavállalók teljes csapata előtt zárhatja be ezt a lehetőséget. Nem egyszer kell tehát az alkalmasságot bizonyítani, hanem gyakorlatilag minden nap.

