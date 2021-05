A kormány 11 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy márciusban az adókönnyítések 175 ezer ember munkáját védték meg, és 155 ezer katást mentesítettek az adófizetési kötelezettség alól.

A kedvezmények áprilisban is változatlanul megillették a kijárási korlátozásokkal érintett vállalkozásokat, ezért az áprilisra vonatkozó, szerdán esedékes kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) fizetés alól nagyjából ugyanannyian mentesülhetnek, így például a fodrászoknak, a kozmetikusoknak, a cipészeknek, a kárpitosoknak, a virágkötőknek, a járművezető-oktatóknak és az órásoknak most nem kell adót fizetniük.

Az adómentesség mintegy hét milliárd forintot hagy az érintetteknél.

A munkáltatói adómentesség áprilisban nemcsak a vendéglátásban, turizmusban és a szabadidős ágazatban tevékenykedőknek járt, hanem azoknak az ágazatoknak is, ahol az üzleteknek április 6-ig zárva kellett tartaniuk – emlékeztetett az államtitkár.

Tállai András elmondta, hogy a PM számítása szerint

több mint 30 ezer vállalkozásnak nem kell ma befizetnie a 2021 áprilisára vonatkozó munkáltatói adót,

azaz a munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét, illetve a személyi jellegű kifizetések után a kivát. Az adómentesség azon túl, hogy a kijárási korlátozásokkal leginkább érintett cégek minden egyes álláshelyének megvédéséhez segítséget nyújtott, több mint négymilliárd forintot hagyott a vállalkozásoknál – összegezte az államtitkár.

Tállai András felidézte azt is, hogy a kedvezmények igénybevétele a lehető legegyszerűbb módon történik: csak be kell jelölni a havi adó- és járulékbevallásukban az erre a célra kialakított mezőket. Az áprilisi időszakra vonatkozó bevallásokat május 12-ig kell elküldeni az adóhivatalnak. A kata mentesség igénybevétele még ennél is könnyebb, az áprilisra vonatkozó szerdán esedékes adót

egyszerűen csak nem kell befizetni.

A kormány legújabb könnyítésére is kitért Tállai András, mely szerint májusban is jár a munkáltatói adómentesség és a bértámogatás a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban. A boltok és egyes szolgáltatások április 7-ei újranyitását követően a kedvezményeket májusban már csak a koronavírus járványnak leginkább kitett vállalkozások érvényesíthetik – húzta alá az államtitkár.

Kiemelt szerep hárul ezekre az ágazatokra a gazdaság újraindítása során, ezért versenyképességi szempontból is fontos és szükséges a támogatás – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd